Odlučili su se za različite brendove

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Velika akcija pred početak US opena pretvorila se u pravu ludnicu!

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani i Američka teniska asocijacija (USTA) udružili su snage kako bi stanovnicima grada omogućili da jedan od najvećih sportskih događaja na svetu gledaju po mnogo pristupačnijoj ceni.

Obezbeđeno je svega 1.000 ulaznica po ceni od 100 dolara, namenjenih isključivo stanovnicima Njujorka. Ideja je bila da se lokalnom stanovništvu omogući da uživo gleda najbolje tenisere sveta, bez vrtoglavih cena koje vladaju na tržištu ulaznica.

Međutim, kada je ponuda puštena, usledio je potpuni haos.

Više od 300.000 ljudi krenulo po karte

Prodaja je otvorena u sredu u 10 časova po lokalnom vremenu, a potražnja je bila toliko ogromna da je za samo tri minuta lista čekanja narasla na 336.573 ljudi. Prema pisanju "Njujork posta", više od 300.000 zainteresovanih pokušalo je da dođe do jedne od samo 1.000 povoljnih ulaznica.

Drugim rečima, za jednu dostupnu kartu borilo se više stotina ljudi.

Mnogi koji su pokušali da uđu u trku za ulaznice na društvenim mrežama su se žalili na ogromnu virtuelnu gužvu, dok su pojedini izrazili sumnju da su u redu bili i botovi. Ipak, Njujork post navodi da prilikom samog ulaska u red nije bilo provere identiteta kojom bi se potvrdilo da je osoba zaista stanovnik Njujorka.

Za 100 dolara do najvećih stadiona

Ono što je ponudu učinilo posebno primamljivom jeste činjenica da se nije radilo samo o ulaznicama za sporedne terene.

Srećnici koji su uspeli da ih kupe dobili su pristup mečevima glavnog žreba koji će se igrati od 30. avgusta do 8. septembra, uz mesta na stadionima Artur Eš i Luj Armstrong, kao i ulaz za ostale terene u kompleksu. Jedna osoba mogla je da kupi najviše dve ulaznice.

A kada se pogledaju redovne cene, postaje jasno zašto je nastala tolika pomama.

Pojedina standardna mesta za prvi dan na stadionu Artur Eš na tržištu su se prodavala za više od 300 dolara, dok su pojedina mesta uz teren koštala više od 1.000 dolara. Na sekundarnom tržištu cene su takođe značajno skočile.

Ulaznice iz ove akcije pritom nisu bile namenjene preprodaji preko "Tiketmastera", što je dodatno trebalo da spreči da završe u rukama preprodavaca.

Mamdani: Sport treba da bude dostupan Njujorčanima

Mamdani je akciju predstavio kao deo šire ideje da veliki sportski događaji ne budu rezervisani samo za one koji mogu da plate najskuplje ulaznice.

„Ako najbolji teniseri sveta dolaze u naš grad, Njujorčani treba da imaju priliku da ih gledaju kako igraju“, poručio je gradonačelnik.

1/5 Vidi galeriju Zohran Mamdani postao gradonačelnik Njujorka. Zakletvu položio na Kuranu. Foto: Amir Hamja/Pool The New York Times, Andres Kudacki/FR170905 AP, Heather Khalifa/FR172147 AP

Sličan potez njegova administracija napravila je i tokom Svetskog prvenstva u fudbalu, kada je obezbeđeno 1.000 povoljnijih ulaznica za utakmice Mundijala. Grad je organizovao i besplatne Fan zone širom Njujorka.

Iz USTA su takođe poručili da žele da što više ljudi iskusi tenis i US Open, naglašavajući da turnir već nudi dane sa besplatnim ulazom na kompleks i druge sadržaje dostupne publici.

US Open donosi milijarde, a karte sve skuplje

Koliko je US Open važan za Njujork najbolje govori podatak da turnir godišnje generiše više od 1,2 milijarde dolara ekonomskog uticaja i zapošljava više od 7.000 ljudi.

Prošlogodišnje izdanje posetilo je gotovo 1,2 miliona gledalaca, dok se turnir prati u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta.

Zbog toga je akcija sa 1.000 karata za 100 dolara mnogo više od obične promocije.

Ona je pokazala i koliko ogromna potražnja postoji među stanovnicima grada koji žele da vide najveće teniske zvezde, ali nisu spremni ili nisu u mogućnosti da izdvoje stotine dolara za jednu sesiju.

A brojke su sve rekle.

Samo 1.000 karata po 100 dolara – a više od 300.000 ljudi u virtuelnom redu. US Open još nije ni počeo, a Njujork je već pokazao koliko ludilo vlada za najvećim teniskim spektaklom u Americi.