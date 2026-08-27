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Održan je žreb za US Open 2026. godine i svi teniseri dobili su svoje protivnike.

Novak Đoković će igrati protiv Marijana Navonea u prvom kolu.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Poslednji Grend slem u godini se održava u Njujorku od 30. avgusta do 14. septembra i zove se US Open.

Novak Đoković će pokušati još jednom da stigne do sada već famozne 25. GS krune. Đoković se vraća na turnir koji je osvajao četiri puta, poslednji put 2023, a prošle godine igrao polufinale.

Ukoliko savlada Navonea, naredni rival biće mu bolji iz okršaja Stana Vavrinke i Matea Beretinija.

Projektovani put dalje vodi preko trećeg kola i pobednika duela Tomas Martin Ečeveri – Martin Landaluse, dok bi ga u osmini finala sačekao presek sa Andrejom Rubljovom ili Brendonom Nakašimom.

U potencijalnom četvrtfinalu najzahtevniji izazovi bili bi Danil Medvedev ili Frensis Tijafo.

Kako se nalazi u istoj polovini žreba sa drugim nosiocem Karlosom Alkarazom, okršaj sa njim projektovan je za polufinale, dok bi mu glavni rival u borbi za trofej, bar prema papiru, bio Aleksandar Zverev.