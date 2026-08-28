Slušaj vest

Đoković će protiv 25-godišnjeg Argentinca prvi put odmeriti snage, a njihov meč zakazan je za nedelju, 30. avgust. Satnica još nije poznata.

Srbin u Njujork stiže sa velikim ambicijama. Poslednju grend slem titulu osvojio je upravo na US openu 2023. godine, a ove sezone pokazao je da i dalje može da se bori za sam vrh. Đoković je igrao finale Australijan opena, dok je na Vimbldonu stigao do polufinala.

Novak Đoković i Arina Sabalenka u miks dublu na US Openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Žreb mu, međutim, nije bio naklonjen.

Ukoliko opravda ulogu favorita u prvom kolu, Đoković bi već u drugoj rundi mogao da se sastane sa jednim od dvojice iskusnih igrača – Mateom Beretinijem ili Stanom Vavrinkom.

Potencijalni rival u trećem kolu je Tomas Ečeveri, dok bi ga u osmini finala mogao čekati Andrej Rubljov. Četvrtfinale donosi još veći izazov, pošto je među mogućim protivnicima Danil Medvedev.

A onda – pravi spektakl.

Ako sve bude išlo prema projekcijama žreba, Đoković bi u polufinalu mogao da se sastane sa Karlosom Alkarazom. Bio bi to još jedan veliki okršaj srpskog i španskog tenisera i potencijalno jedan od derbija turnira.

Ne propustiteTenisDA LI SU OVO DOBRE VESTI ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Fonseka odustao od Ju Es Opena!
Žoao Fonseka
TenisFEDERER OTKRIO KOJI MU JE NAJBOLNIJI PORAZ U KARIJERI: Znam da svi misle da je od Novaka u finalu Vimbldona, ali...
Rodžer Federer
TenisSTAVIO KAČKET I NAOČARE, PA KRENUO U ŠETNJU: Pogledajte kako je Novak prevario Njujorčane
Novak Đoković
TenisTRIBINE GORELE ZBOG SRBINA, A ONDA MUK! Đoković neočekivano prekinuo trening pred 8.000 ljudi!
Novak Đoković

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir