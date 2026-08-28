ĐOKOVIĆ KREĆE PO 25. GREN SLEM: Evo kada Novak izlazi na teren i protiv koga igra
Đoković će protiv 25-godišnjeg Argentinca prvi put odmeriti snage, a njihov meč zakazan je za nedelju, 30. avgust. Satnica još nije poznata.
Srbin u Njujork stiže sa velikim ambicijama. Poslednju grend slem titulu osvojio je upravo na US openu 2023. godine, a ove sezone pokazao je da i dalje može da se bori za sam vrh. Đoković je igrao finale Australijan opena, dok je na Vimbldonu stigao do polufinala.
Žreb mu, međutim, nije bio naklonjen.
Ukoliko opravda ulogu favorita u prvom kolu, Đoković bi već u drugoj rundi mogao da se sastane sa jednim od dvojice iskusnih igrača – Mateom Beretinijem ili Stanom Vavrinkom.
Potencijalni rival u trećem kolu je Tomas Ečeveri, dok bi ga u osmini finala mogao čekati Andrej Rubljov. Četvrtfinale donosi još veći izazov, pošto je među mogućim protivnicima Danil Medvedev.
A onda – pravi spektakl.
Ako sve bude išlo prema projekcijama žreba, Đoković bi u polufinalu mogao da se sastane sa Karlosom Alkarazom. Bio bi to još jedan veliki okršaj srpskog i španskog tenisera i potencijalno jedan od derbija turnira.