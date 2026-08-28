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Karlos Alkaraz se konačno vratio na teren.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

US Open će biti prvi turnir posle dužeg vremena na kojem će učestvovati, a na konferenciji za medije pre samog takmičenja odmah je upitan za zglob koji ga je još od Barselone odvojio od terena.

- Da, imam sličan osećaj kao sa prošlom povredom, nisam igrao Rolan Garos i Madrid, ali sam došao ovde sa osećajem da mi treba takmičenje. To mi je pravi test. Osećam se dobro, mislim da je ta povreda pomogla da mi je sve u glavi. Moram da verujem svojim ljudima da će biti dobro, samo treba da idem 100 posto. Ovih dana na treninzima je za sada sve dobro. Moram da se klonim straha i biće sve kako dobro - rekao je Alkaraz, a onda na istu temu nastavio:

Prvi mesec je bio težak jer nisam mogao ništa da radim sa rukom. Sa druge strane, uživao sam sa porodicom i prijateljima, ostao sam kući. Počeo sam da treniram, ali nisam znao kada ću početi da igram. Bilo mi je teško da se suočim sa tim, nisam znao da li ću igrati Sinsinati ili celu Ameriku. Ali, evo nas, pokušavao sam da budem zdrav što brže, neke misle u glavi su ono najteže u ovom procesu.

Nije želeo da se adaptira na neki drugi stil igre, nije želeo sebe da izda i kao pravi Karlos Alkaraz će nastupiti u Njujorku.

- Nisam mnogo, radim sve isto. Oko tehnike, kretanja, samo želim da budem ja, to mi je važno. Da sam morao da menjam nešto da bih bio ovde, ne bih bio ovde. Želim da zadržim identitet, čeka me, nadam se, duga karijera. Znao sam da dolazak ovde donosi igru u tri dobijena seta i da je to izazovno jako. U smislu pripreme, nije to baš najveći nivo. Ali, moj tim i ja smatramo da sam spreman. Pokušavam da uradim sve perfektno da budem spreman, veoma snažne i intezivne treninge, gledam kako će da reaguje zglob posle treninga i dužih dana. Sve je ok, sve je dobro i na treninzima, mislili smo da je vreme da se vratim, i to baš ovde na US Openu.

Imao je prilike da drži pehar Mundijala u svojim rukama i to će zauvek pamtiti, kao i osvajanje Španije.

- Neverovatno iskustvo, kada je Španija je osvojila Mundijal. Sada kada sam došao, pomislio sam na to. Luj Viton je pomislio da bi bila dobra ideja da ja nosim trofej, da ga predam na terenu, to je sjajno iskustvo. Sve što sam propustio, pokušao sam da iskoristim sve što mi život daje, uživao sam. Pamtiću to zauvek.

Karlos se vraća, ali Janik Siner propušta US Open. I samom Špancu je žao zbog toga.

- Čudno je što se nećemo videti šest ili sedam meseci, čudna situacija! Želim mu da se oporavi i da ga vidim na terenu u najboljem izdanju. Vidim mnogo igrača koji imaju problema sa telima i povredama, nadam se da ćemo Janika videti ubrzo na terenu - zaključio je Alkaraz.