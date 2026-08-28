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Srpska teniserka Mia Ristić nije uspela da se plasira u glavni žreb US Opena u Njujorku, pošto je u finalu kvalifikacija izgubila od 144. teniserke sveta Himeno Sakacume iz Japana posle dva seta, 4:6, 3:6.

Teniserke su u prvom setu osvajale gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Sakacume napravila brejk i povela 5:3.

Ristić je u narednom gemu vratila brejk, ali joj je protivnica odmah ponovo oduzela servis i povela u meču.

Sakacume je u drugom gemu drugog seta napravila brejk, tu prednost je sačuvala i posle prve meč lopte plasirala se na Ju Es open.

Poslednji grend slem turnir u sezoni počinje 30. avgusta.

(Beta)