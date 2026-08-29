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Istorijat ovog turnira – pogotovo u 21.veku i eri Velike četvorke nam govori da je Otvoreno prvenstvo SAD zaista najotvorenije za razna iznenađenja – a jedan od najvažnijih razloga je taj što iz godine u godinu igračima biva sve teže da na njega dođu spremni, zdravi, motivisani i sa kontinuitetom dobrih igara koji konačno konvertuju u plasman u završna kola.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Oni asovi koji apsolviraju ekspresnu tranziciju sa šljake na travu (3 mastersa i Rolan Garos – pa onda za nekoliko nedelja Vimbldon) uz bolje rezultate želeće da se malo odmore, a ne mogu koliko bi trebali jer “američki talas” turnira već počinje. Oni koji nisu baš briljirali na travi će poželeti da se iskoriguju na turnirima u Alpe-adria regionu i švedskoj rivijeri – usput probajući da uhvate neki dan za plažu ili plovidbu, a oni kojima ni to ne pomogne pakuju kofere za istočnu obalu SAD da iskušaju “treću sreću” na turnirima sa dosta “šupljim” žrebom. Nekolicina vrhunskih asova sve češće bira da preskoči uvodne turnire i Masterse, odmori telo i tempira podizanje forme za sam Slem – što je davalo dosta mešane rezultate u periodu post-Novakove dominacije. I eto, na 24 sata do početka turnira – ne znamo šta da mislimo o kompleksnom mozaiku koji i ovogodišnji Ju Es Open predstavlja, i koliko racionalno možemo da opravdamo to što bismo za nekog od njih navijali – a pre svega 39 – godišnjeg četvorostrukog osvajača ovog turnira iz Srbije. Zbog toga uzimamo slobodu da kažemo da ne postoji onaj koji sa značajnim nivoom sigurnosti može da stane iza svog igrača ili igračice na osnovu njihovih trenutnih kvaliteta, forme I iskustva – te da će “šta ako” neizostavno figurirati u svakom razgovoru o prognozama za predstojeći turnir.

Eto, prvi put na Ju Es Openu Saša Zverev biva prvi nosilac turnira – onog koji je trebao da mu još 2020. donese njegovu prvu Grend Slem titulu. Bilo bi to super i da je Nemac u dobroj formi – a nije, a i da mu protivnici u prva tri kola nisu neugodni Sonego, Alis i sjajni kvalifikant (!?) Grigor Dimitrov – polufinalista iz 2019. U četvrtfinalu bi mogli da ga od viđenijih igrača sa poslednjih turnira čekaju Hodar ili De Minor, pa je pitanje koliko je privilegija prvog nosioca turnira zapravo više ceremonijalna nego bilo šta drugo za Zvereva. Od trećeg nosioca Ože-Alijasima sve do petog Kobolija pri donjem delu gornje sekcije žreba uviđamo perspektivu klasičnih “salunskih obračuna” sa jedinom razlikom što igrači poput osvajača turnira u miksu Menšik, Fric, Hačanov, Serundolo i spomenuta dvojica imaju malo veće “revolvere”, a Bonzi, Buse, Močizuki, Štruf, Šeng i Basaveredi nešto manji kalibar. Od subjektivnog podešavanja jednih prema drugim na dan meča – na šta će sigurno uticati i to kako im je izgledao susret u prethodnom kolu – i adaptaciju na ambijent u kome će igrati (od skoro neuglednih manjih terena sa sličnom publikom – do onih većih sa sličnom publikom i više tenzije i pritiska od imperativa uspeha u vazduhu) najviše će uticati koga ćemo i kada gledati dva dana kasnije na programu. Glavni favoriti za plasman u završnicu turnira – Hodar, Fric, Ože-Alijasim, Zverev, Menšik i Koboli.

U Alkarazovom (tj. donjem) delu žreba – primetno je neuporedivo više kvaliteta po aktuelnostima sa turneje, kao i prisustvo sva tri srpska igrača. Španac u prva dva kola na reket prima dve ozbiljne “mine” – Romana Safijulina, koga veliki protivnici izuzetno inspirišu, a zatim verovatno Džensona Bruksbija – kome je Ju Es Open karijerno predstavljao odskočnu dasku i izvor najvažnijih takmičarskih motiva, a da pritom ne znamo koliko je Alkarazova ruka oporavljena posle višemesečne pauze. Četvrti nosilac Novak Đoković i na ovom Slemu nosi obeležje mističnosti u pogledu forme i fizičke kondicije pre svega, a zatim i mentalne spremnosti da strateški realizuje najefikasniji mogući plan igre kako bi sačuvao dragocenu energiju za najveće izazove u drugoj nedelji. Počevši od Top 50 rivala u prvom kolu Navonea, preko eks-polufinaliste Beretinija (ili povlačećeg ali i dalje strašno opasnog Vavrinke) i poletnih Ečeverija ili Landalusea – dolazimo do najkonsistentnijeg Top 20 igrača Ju Es turneje Nakašime ili brzog i agresivnog Rubljova za kraj prve nedelje, jedne od najtežih za najvećeg svih vremena na Slemovima u proteklih nekoliko godina. Ako su projektovani konkurenti za četvrtfinale dvojica koji su ga dobijala na betonu - Medvedev i Vašero, odnosno finalista Sinsijatija Tijafo i još jedan veliki server Rinderkneš – šta onda tek reći o onima koji će se boriti da nastupe u tom polufinalu?

Osvajači Montreala Šelton i Sinsinatija Fis “sudaraju se” već u četvrtom kolu; Tomi Pol, Lehečka i Nori “hvataju dah” za treće kolo, a Amerikanci sa posebnom pažnjom još prate i mladog Kenedija koji ulazi u profesionalne vode posle obećavajuće juniorske karijere. Grikspur, Mahač i Hurkač nisu baš imali sreću sa žrebom – ali oni generalno ne mare za to, pa bi svako sa kim ukrste rekete mogao da se suoči sa više problema ako u meč uđu spremni i rasterećeni – što važi i za protivnike Arnaldija, odnosno Prižmića.

Miša Kecmanović protiv sebe ima krajnje nepredvidivog Denisa Šapovalova – igrača inspiracije i naleta, ali specijalistu da ishitrenošću sam sebe uništi, a ako prođe dalje – Kema Norija za porciju mentalnog izazova, nakon čega bi verovatno usledio Artur Fis. Hamad Međedović bez povreda i u korektnoj fizičkoj formi bi trebao da nađe načine da nadigra najbojeg poljskog igrača Majšaka (pobedio Medvedeva, Ože-Alijasima, De Minora i brojne druge u njegovoj najboljoj godini), ali uz preduslov mirne glave, odličnog serverskog dana i visoke realizacije stvorenih šansi. Put preko još jednog velikog servera i bejslajnera Vašeroa bi ga vodio ka već poznatom protivniku – Danilu Medvedevu, ali je na Međedoviću da sebi i nama dokaže da je kadar da prvo prođe ovako komplikovano prvo kolo da bismo ga uopšte razmatrali za meč sa osvajačem Ju Es Opena iz 2022.

Rano ispadanje nekog od top 5 nosilaca značajno bi otvorilo žreb i veliki trofej učinilo dostupnim za nove osvajače – pa će biti veoma zanimljivo videti sa kakvom internom ravnotežom kvaliteta će nam se konkurenti predstavljati iz kola u kolo. Klimatski uslovi mogli bi biti slični prošlogodišnjim – temperature do 30 stepeni celzijusa, ali je visoki postotak vlage i dalje glavni prirodni protivnik svih učesnika Ju Es Opena i ove godine.

Kod dama – braneća šampionka Arina Sabalenka sigurno se ne oseća superiorno u statusu prve nositeljke posle nedavnih loših nastupa na severu i jugu Severne Amerike, pa će biti zanimljivo videti sa koliko elana bi mogla da uđe u projektovani četvrtfinalni meč protiv Kostjuk, Aleksandrove ili Noskove. Donji deo gornje sekcije žreba nam predstavlja treću nositeljku Pegulu i sedmu (osvajačicu miksa sa Menšikom) višestruku finalistkinju Slemova Muhovu – ali i sjajne veteranke Kirsteu i Svitolinu pri svom “Poslednjem plesu” u “Velikoj jabuci” za zanimljiv scenario događanja pred polufinale.

Kao i kod muškaraca, i kod žena je donji deo žreba značajno kvalitetniji – a u njemu sa korektnim šansama za plasman u četvrto kolo i nadalje Andreeva, Anisimova, Jović, Eala, Gof, Švjontek, Kijz, Osaka i Ribakina. Po svemu sudeći će upravo ovaj deo žreba dati i najozbiljniju kandidatkinju za osvajanje ovogodišnjeg Ju Es Opena – ako zdravlje isprati vrhunski kvalitet i aktuelne rezultate.

Zbog svega ovoga, nemojte previše zamerati u slučaju da se “šta ako” često bude spominjalo narednih dana u komentarima sa Otvorenog prvenstva SAD u tenisu – jer iako paradoksalno, to je i najrealniji pristup takmičenju koje predstoji na poslednjem i najmanje predvidivom Slemu sezone.