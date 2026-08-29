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Britanska teniserka Kejti Bolter požalila se pred početak US opena na miris kanabisa koji se širi do terena iz obližnjeg Korona parka.

Iako je pušenje kanabisa zabranjeno u samom kompleksu Flešing Medouza, miris se povremeno oseća tokom mečeva, što je, prema rečima Bolter, već zasmetalo pojedinim igračima.

„To je nešto što ne bih volela da osetim usred meča. Pokušavam da se fokusiram, a onda vas to očigledno odvuče. Nisu potrebne te smetnje“, rekla je Britanka.

Teniski savez SAD navodi da sarađuje sa lokalnom policijom kako bi se smanjilo pušenje u okolini kompleksa tokom turnira.

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