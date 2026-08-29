Slušaj vest

Malo više od pet godina posle poslednjeg meča u singlu, 45-godišnjak dobija zasluženo mesto pored najboljih igrača u istoriji ovog sporta.

1/7 Vidi galeriju Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Legendarni Švajcarac je osvojio 103 titule, 20 Grend slemova i pobedio na 1.251 meču.

Proveo je 310 nedelja kao broj jedan na ATP listi, uključujući i rekordnih 237 uzastopnih sedmica na čelu karavana.

Dostignuća su mnogobrojna: 10 uzastopnih Grend slem finala od Vimbldona 2005. do US opena 2007, 23 uzastopna polufinala Grend slema od Vimbldona 2004. do Australijan opena 2010 i 36 uzastopnih četvrtfinala na najvećim turnirima.

Ima i šest trofeja sa Završnog mastersa, 28 titula na mastersima iz serije 1.000, kao i niz od 24 pobede u finalu i pet godina koje je završio kao broj jedan.

Nije ni Federer savršen. Imao je negativan skor protiv dva najveća rivala, Rafaela Nadala (16-24) i Novaka Đokovića (23-27).

Švajcarac je svakako doneo mnogo toga tenisu, iako je i sam sa brojkama redefinisao šta je moguće u tenisu.

"Bilo je mnogo priče o mojoj ličnosti, šta sam donosio igri. Mislio sam da se radilo o trenutku, forhendima i bekhendima, spasavanju brejk lopti i pobedama. Ali, zapravo, na kraju postaje malo, ne irelevantno, ali je bitno po čemu vas pamte. Kako ste se ponašali u svlačionici ili možda sa medijima, direktorima turnira, decom koja skupljaju loptice", rekao je Federer.

Zbog svega ovoga, Rodžer je više nego pogodan za Tenisku kuću slavnih.