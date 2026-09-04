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Ana Ivanović pokazuje prelepe destinacije, luksuzne restorane i romantično postavljen sto za dvoje.

Nakon turbulentnog perioda u privatnom životu Ivanovićeva očigledno uživa u novom poglavlju. Bivša najbolja teniserka sveta u poslednje vreme često deli fotografije sa putovanja, a njene objave sa mora, iz restorana i sa luksuznih destinacija privukle su ogromnu pažnju.

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Ipak, jedan detalj posebno golica maštu njenih pratilaca.

Na pojedinim fotografijama koje Ana objavljuje vidi se romantično spremljen sto za dvoje - intimna atmosfera i ambijent kao stvoren za zaljubljene. A ono što dodatno podgreva priče jeste činjenica da se na tim prizorima ne vidi osoba koja joj pravi društvo, što odmah postavlja pitanje ko pravi društvo lepoj teniserki. Sudeći po komentarima svi su apsolutno uvereni da joj društvo pravi novi izabranik...

Ana za sada nije otkrila da li u njenom životu postoji novi emotivni partner, niti je javno potvrdila novu vezu. Ipak, način na koji izgleda njen život nakon razvoda dovoljan je da se pokrenu brojna nagađanja.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Posebno jer je iza nje veoma buran period.

Ana i Bastian Švajnštajger bili su jedan od najpoznatijih sportskih parova na svetu. Venčali su se u Veneciji 2016. godine i dobili tri sina, ali je njihov brak prošle godine i zvanično došao do kraja. Njihov advokat je tada kao razlog naveo „nepomirljive razlike“.

U međuvremenu, nemački fudbaler je povezivan sa Silvom Kapitanovom, nakon što su zajedno viđani na odmoru.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ana, s druge strane, poslednjih meseci ostavlja potpuno drugačiji utisak. Putovanja, osmesi, more, elegantne haljine, večere i druženja postali su gotovo svakodnevni deo njenog Instagram profila. Deluje da nakon razvoda izgleda kao žena koja je pronašla novi mir i uživa u životu.