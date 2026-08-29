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Novak Đoković spreman je za još jedan nastup na US openu, a uoči početka poslednjeg grend slema sezone govorio je o svojoj dugovečnosti, dokumentarcu o karijeri, pripremama za turnir, ali i planovima da svoje iskustvo jednog dana podeli sa drugim sportistima.

Za Đokovića će ovo biti jubilarni 20. nastup na US openu, što predstavlja još jedan veliki podvig u karijeri srpskog tenisera.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković i Arina Sabalenka u miks dublu na US Openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

- Veoma sam ponosan na to. Dugovečnost je uvek bila jedan od ciljeva kada sam bio mlađi – da pokušam da imam dugu karijeru, više prilika na grend slemovima i da ostanem zdrav dovoljno dugo - rekao je Đoković.

Novak se prisetio i prvog nastupa u Njujorku, kada je igrao protiv Gaela Monfisa, a zanimljivo je da se i dve decenije kasnije njih dvojica i dalje nalaze na istom mestu.

Posebna tema bio je i dokumentarac „Vuk u zimu“, kroz koji je Đoković prvi put detaljnije predstavio svoju životnu i sportsku priču.

- Ponosan sam što mogu svetu da predstavim svoju priču. Bilo je potrebno više godina da se projekat privede kraju. Ovo je za mene bilo potpuno novo i jedinstveno iskustvo - istakao je Novak.

Đoković je otkrio i da bi u budućnosti voleo da njegova priča bude predstavljena u još širem formatu.

- Osećam da je ovo samo početak. Voleo bih da zađem dublje u mnoge različite teme. U formatu od 90 minuta bilo je zaista teško sažeti sve i ispričati celu priču - poručio je srpski as.

Jedno od zanimljivijih pitanja odnosilo se na njegovu fizičku pripremu i metode kojima godinama uspeva da ostane konkurentan na najvišem nivou.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Đoković je otkrio da svoje iskustvo već deli sa sportistima iz različitih disciplina i najavio da bi u budućnosti mogao da to uradi i kroz neki strukturiraniji format.

- To radim godinama, direktno sa samim sportistima. Što se tiče deljenja tih metoda na strukturiraniji način – kroz medije, druge formate ili knjigu – apsolutno odgovaram sa da. Radimo na tome i to će se pojaviti u bliskoj budućnosti - najavio je Novak.

Osvrnuo se i na rani poraz u Sinsinatiju, koji mu je, kako kaže, ipak omogućio dodatno vreme za pripremu.

- Ne volim rane poraze ni na jednom turniru, ali mi je to dalo vremena da se pripremim za US open na najbolji mogući način. Imao sam skoro dve nedelje da kvalitetno treniram i dovedem telo i um u pravo stanje - rekao je Đoković.

Ipak, svestan je da je trening jedno, a grend slem meč na stadionu „Artur Eš“ nešto sasvim drugo.

- Ako me pitate da li sam spreman – osećam da jesam, najbolje što mogu biti. Ali jedno je trening, a potpuno drugo izaći na Stadion Artur Eš i igrati meč u pet setova.

Na kraju je Novak govorio i o Keiju Nišikoriju, koji završava karijeru. Srbin je Japanca opisao kao jednog od najtalentovanijih tenisera protiv kojih je igrao.

- Bio je izuzetno težak protivnik i velika je šteta što se tokom karijere toliko mučio sa povredama. Siguran sam da bi postigao još više da je imao bar malo više sreće sa zdravljem - rekao je Đoković.

Sa 24 grend slem titule i 20. nastupom na US openu, Đoković u Njujork stiže sa jasnim ciljem – da još jednom pokaže da za njega godine nisu prepreka.

(V.B)

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