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Janik Siner neće igrati na ovogodišnjem US openu, a iz Italije stižu nove informacije o problemu koji je potpuno poremetio planove najboljeg tenisera sveta.

Sinerov tim u zvaničnom saopštenju nije precizirao dijagnozu, već je govorio o problemu sa desnim kolenom.

Međutim, prema informacijama italijanskih medija, reč je o tendonitisu, odnosno upali tetiva izazvanoj preopterećenjem.

"Sky Sport Italia" navodi da je u pitanju ekstraartikularna upala tetiva, dakle problem koji se nalazi izvan samog zgloba kolena.

Na prvi pogled, dobra vest. Ali za tenisera koji gotovo svaki poen igra na granici fizičkih mogućnosti - ogroman problem.

Sineru bol ne da da ide do kraja

Problem je prvi put ozbiljnije registrovan krajem jula, tokom priprema za Masters u Sinsinatiju. Posle pregleda u Milanu kod fiziatra Đanluke Melegatija, Siner je dobio terapijski program, a zatim je nastavio lečenje u Torinu.

U "J Medicalu" je imao gotovo svakodnevne tretmane, uključujući fizioterapiju i terapiju udarnim talasima. Posle nekoliko nedelja pokušaja da se vrati treninzima, poslednji testovi u Monte Karlu ipak nisu dali zeleno svetlo za maksimalan rad.

I tu se krije najveći problem.

Kod vrhunskog tenisera nije dovoljno da može da hoda ili da odradi lagan trening. Siner mora da bude sposoban da trči, "koči", naglo menja pravac i ponavlja eksplozivne pokrete iznova i iznova. Upravo zbog toga je odluka da preskoči US Open bila logična: pet setova i dve nedelje tenisa na betonu mogli bi da predstavljaju preveliko opterećenje za koleno koje još nije potpuno spremno.

Nije teška povreda, ali može da bude veoma nezgodna

Italijanski ortoped Roberto Poco­ni, stručnjak za sportsku traumatologiju, objasnio je da bi jedna od mogućnosti mogla da bude tendinopatija takozvane "guščje šape" ili upala tetiva ekstenzornog aparata.

Takve povrede se uglavnom ne smatraju ozbiljnim, ali zahtevaju strpljenje. Ako se sportista prerano vrati punom opterećenju, problem može da se produži ili pogorša.

Zato Siner sada praktično igra protiv vremena.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Gotovo ceo avgust proveo na terapijama

Od početka problema, brojni detalji pokazuju koliko je Siner ozbiljno shvatio situaciju.

Početkom avgusta pregledan je u Milanu, potom je nastavio terapije u "J Medicalu", a u jednom trenutku je čak trenirao iza zatvorenih vrata u Torinu kako bi proverio koliko koleno može da izdrži.

Kada je trebalo da donese odluku o Sinsinatiju, još nije bio spreman za takmičenje. Kada je pokušao da se vrati na teren u Monte Karlu, shvatio je da ni US open nije realna opcija.

Zato je 21. avgusta stigla konačna odluka - Siner neće igrati u Njujorku.

"Treba mi još vremena da se oporavim", poručio je Italijan, ne krijući razočaranje što neće igrati na mestu koje mu je posebno važno.

Prvo Peking, pa Šangaj - ako koleno dozvoli

Sada je najvažnije pitanje kada će se Siner vratiti.

Za sada nema zvaničnog datuma, ali plan je da ostane u Evropi, nastavi rehabilitaciju i pokuša da bude spreman za Kina open u Pekingu, koji počinje 30. septembra. Kao naredna opcija navodi se Masters u Šangaju početkom oktobra.

A ono što Siner i njegov tim sigurno ne žele jeste novo forsiranje.

Cilj nije da se vrati što pre, već da se vrati potpuno spreman.

Prvo mesto mu nije ugroženo

Iako će zbog propuštanja US opena izgubiti veliki broj bodova, Siner zasad nema razloga da strahuje za prvo mesto ATP liste.

Prema aktuelnoj računici, ima 12.800 bodova, dok su iza njega Aleksander Zverev sa 7.790 i Karlos Alkaraz sa 7.160. Italijanski mediji navode da će Siner i posle US opena ostati na vrhu, a prednost je dovoljno velika da ne mora da razmišlja o neposrednom gubitku prvog mesta.

Ali za Sinera je sada važnije nešto drugo, da izleči ono što ga je zaustavilo baš kada je izgledalo da je nepobediv.

Posle pet uzastopno osvojenih Masters 1000 turnira između marta i maja i nove titule na Vimbldonu, sezona je odjednom dobila potpuno drugačiji tok. Roland Garos je doneo bolan poraz i fizički pad, a onda je usledio problem sa kolenom koji ga je sklonio sa terena.

Sada je pred njim nova borba.