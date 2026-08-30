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Rodžer Federer je i zvanično postao član Međunarodne teniske kuće slavnih, a ceremonija u Njuportu pretvorila se u veče puno emocija.

Švajcarac je nekoliko puta brisao suze, prekidao govor kako bi se pribrao, a posebno emotivan bio je kada je govorio o supruzi Mirki, svom treneru Severinu Lutiju i čoveku koji mu je bio idol iz detinjstva - Stefanu Edbergu.

Federer je u Kuću slavnih primljen zajedno sa novinarkom i bivšom teniserkom Meri Karilo. Ceremonija je održana na istorijskom "Horseshoe Courtu" u Njuportu, pred porodicom, prijateljima i brojnim legendama tenisa.

1/6 Vidi galeriju Prijem legendarnog Švajcarca u Međunarodnu tenisku kuću slavnih Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Mirka ga "slomila" pre nego što je i počeo govor

Poseban trenutak dogodio se još pre nego što je Federer izašao na binu. Njegova supruga Mirka predstavila ga je pred publikom, a u govoru se prisetila njihovih početaka i zajedničkog života.

Federer je posle njenog obraćanja odmah priznao da mu neće biti lako da je nadmaši.

Mirka i Rodžer Federer Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia

"Ovo je baš visok nivo i teško je pratiti ovakav govor", našalio se Federer.

Mirka je govor završila veoma ličnom porukom o čoveku kojeg poznaje van terena, a Federer je ubrzo pokazao koliko ga je sve to pogodilo.

Suze krenule kada je pomenuo Edberga

Federer je govor počeo kroz šalu, ali je vrlo brzo postalo jasno koliko mu znači trenutak u kojem se nalazi.

Govorio je o tome kako je kao dečak u Bazelu gledao tenis i sanjao da jednog dana bude deo tog sveta. Posebno se emotivno prisetio svog idola iz detinjstva, Stefana Edberga.

Tada su krenule suze.

Federer je objasnio da su to „srećne suze“, ali emocije nisu prestajale. Ubrzo je došao red i na njegovog dugogodišnjeg trenera Severina Lutija, a zatim i na Mirku.

Kada je došao do supruge, Federer je zastao.

"Sada deo o Mirki", rekao je pre nego što je ponovo zaplakao.

Pokušao je da se našali na sopstveni račun, ali emocije su bile jače.

"Trebaće mi maramice i naočare za sunce", poručio je publici dok je pokušavao da se sabere.

"Fama nikada nije bila cilj"

Jedna od glavnih poruka Federerovog govora bila je da mu slava nikada nije bila krajnji cilj.

Govorio je o ljubavi prema tenisu i o tome kako je upravo osećaj igre bio ono što ga je nosilo kroz karijeru.

"Igramo tenis, mi smo teniseri. Za mene je upravo to suština - osećaj igre", poručio je Federer, naglašavajući da su rad i trening važni, ali da je ljubav prema igri ono što sve pokreće.

Švajcarac je posebno istakao koliko mu znači što je sada deo istorije sporta koji je toliko voleo.

"Neverovatno je videti sebe na ovakvom mestu, proći kroz Kuću slavnih i uroniti u istoriju ovog sporta. To mi znači sve", rekao je Federer.

Pomenuo i više od 5.000 znojnica

U svom prepoznatljivom stilu, Federer nije dozvolio da sve bude previše ozbiljno.

Umesto da čitav govor posveti rekordima i titulama, našalio se na račun stvari koje su obeležile njegovu karijeru – između ostalog, procenio je da je tokom karijere nosio više od 5.000 traka za glavu i više od 7.000 pari čarapa.

Govorio je i o svom čuvenom "Sneak Attack by Roger" udarcu, poznatom kao SABR, kao jednom od primera kako je pokušavao da unosi inovacije u igru.

A kada je pričao o budućnosti tenisa, imao je jasnu poruku mlađim generacijama: neka nastave da pomeraju granice, ali neka sačuvaju autentičnost i međusobno poštovanje koje je tenis učinilo posebnim.

Novak se javio porukom i oduševio Federera

Naravno, nije moglo da prođe bez jednog od njegovih najvećih rivala.

Novak Đoković je Federeru čestitao putem video-poruke koja je prikazana tokom ceremonije.

"Rodžere, čestitam ti na ulasku u Kuću slavnih. Svi smo znali da će ovaj dan pre ili kasnije doći i mislim da niko ovo ne zaslužuje više od tebe", poručio je Đoković.

Poruka je stigla od čoveka sa kojim je Federer vodio neke od najvećih bitaka u istoriji tenisa. Đoković i Federer odigrali su 50 međusobnih mečeva, a Srbin je slavio u 27, naspram 23 pobede Švajcarca. Njihov rivalitet ostao je jedan od simbola zlatne ere tenisa.

Federer nije rekao zbogom tenisu

Možda je najlepša poruka cele večeri bila Federerova tvrdnja da ovo za njega nije kraj veze sa sportom.

Švajcarac je poručio da je tenis i dalje "na raskrsnici svega do čega mi je najviše stalo", odnosno da će zauvek biti deo njegovog života.

Federer je završio obraćanje zahvalnošću publici i svima koji su bili deo njegovog puta, uz poruku koja je možda najbolje opisala celo veče:

Dečak iz Bazela sada ima svoje mesto u istoriji tenisa.

A kada je pokušao da tu priču ispriča bez suza, jednostavno nije uspeo.