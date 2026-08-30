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Rodžer Federer je primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih, a ono što je prethodilo njegovom govoru potpuno je razoružalo legendarnog Švajcarca.

Njegova supruga Mirka dobila je zadatak da ga predstavi publici, a umesto klasičnog govora o titulama, rekordima i istoriji, odlučila je da govori o čoveku kojeg poznaje bolje od gotovo svih.

I pogodila pravo u srce!

Kada je Mirka završila obraćanje i Federer izašao na binu, zagrlio ju je, a zatim pokušao da nastavi program. Nije dugo izdržao.

"Ovo je baš visok nivo i teško je pratiti ovakav govor", našalio se Federer, ali je već tada bilo jasno da ga je Mirkin govor duboko pogodio.

1/7 Vidi galeriju Mirka i Rodžer na prijemu legendarnog Švajcarca u Međunarodnu tenisku kuću slavnih. Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

"Kada smo se upoznali, imao je nula titula"

Mirka je svoj govor počela prisećanjem na njihov prvi susret, na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine.

Sa osmehom je ispričala da je bila starija od Federera i da je on, kako je rekla, odmah odlučio da su godine samo broj.

Bio je uporan i nije odustajao.

Ali ono što je posebno nasmejalo publiku jeste njeno prisećanje na Federerove početke.

"Kada smo se upoznali, imao je tačno nula titula", rekla je Mirka, pa još jednom naglasila: "Nula."

Danas, kada se iza njegovog imena nalaze 103 ATP titule i 20 grend slem trofeja, teško je zamisliti da je čovek kojeg je Mirka tada upoznala tek trebalo da postane jedna od najvećih legendi sporta.

Mirka mu je pomagala da se zagreje za mečeve

U prvim godinama Federerove karijere Mirka nije bila samo njegova najveća podrška van terena, bila je i deo njegovog svakodnevnog teniskog života.

Prisetiła se kako mu je pomagала da se zagreje pred mečeve, a onda ispričala anegdotu sa Endijem Rodikom.

Posle jednog finala u Sinsinatiju, Rodik je navodno u šali rekao:

"Ne mogu da verujem da sam izgubio od momka koga je devojka zagrevala."

Publika se nasmejala, a posebno je bilo zanimljivo što je Rodik bio među prisutnima i tokom ceremonije.

A onda je Mirka otkrila šta je zaista najvažnije

Najemotivniji deo njenog govora nije imao nikakve veze sa Federerovim trofejima.

Mirka je pričala o porodici.

Federerovi imaju dva para blizanaca, a Mirka se prisetila trenutka kada je prvi put bila trudna i rekla suprugu da verovatno više neće moći da putuje sa njim na turnire kao ranije.

Njegova reakcija bila je trenutna.

"Onda više neću igrati."

Mirka je naglasila da Federer nije dramatizovao niti izgovorio to u afektu. Mislio je ozbiljno.

"To je Rodžer. Njegova porodica je na prvom mestu", ispričala je Mirka.

Pronašli su rešenje, a njihova porodica je nastavila da putuje sa njim širom sveta.

Ali ta priča je možda najbolje objasnila čoveka iza svih trofeja.

"Najponosnija sam na to ko je kada ga niko ne gleda"

Mirka je na kraju povukla jasnu granicu između Federera kao sportiste i Federera kao čoveka.

Trofeji, rekordi i pobede jesu ogromni deo njegovog nasleđa, ali njoj je nešto drugo važnije.

Poručila je da je više ponosna na to ko je Rodžer kada ga niko ne gleda nego na sve ono što je postigao pred očima javnosti.

A onda je izgovorila reči koje su potpuno razoružale supruga.

Predstavila ga je kao svog muža, najboljeg prijatelja i najnovijeg člana Međunarodne teniske kuće slavnih.

Federer je tada izašao na binu, poljubio je i zagrlio Mirku, a onda se slomio.

"Sada deo o Mirki..."

Kada je došao red da Federer govori o supruzi, pokušao je da se našali.

Nije pomoglo.

"Sada deo o Mirki", rekao je, zastao, a zatim briznuo u suze.

Pokušavao je da nastavi govor, ali emocije su bile jače.

"Treba mi maramica i naočare za sunce", našalio se kroz suze, dok je pokušavao da se pribere.

Kasnije je o Mirki govorio kao o osobi koja ga svakodnevno inspiriše i koja mu je pomogla da pronađe ravnotežu između tenisa i svega onoga što život čini važnim.

"Ona i ja se uhvatimo za ruke i prolazimo kroz zidove", poručio je Federer govoreći o supruzi.

I upravo zato je možda najjača scena večeri bila ona u kojoj nije bilo ni trofeja, ni rekorda, ni velikih teniskih imena.

Samo Rodžer i Mirka.

Posle svega što je osvojio, najveći šampion svoje generacije pokazao je da ga je najlakše slomiti - rečima žene koja je bila uz njega dok još nije imao nijednu titulu.