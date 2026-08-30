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Karlos Alkaraz uoči početka US opena slovi za prvog favorita za osvajanje titule, iako se vraća posle višemesečne pauze.

Novak Đoković je tek treći na listi, iza Španca i Aleksandera Zvereva. Prema poslednjim podacima sa "Polimarketa", Alkaraz je na oko 26 odsto, Zverev na 23,1, dok Novak ima 9,6 odsto.

Alkaraz prvi, iako mesecima nije igrao singl

Posebno je zanimljivo što se Alkaraz nalazi na vrhu liste uprkos činjenici da je njegov poslednji singl meč odigran još 14. aprila u Barseloni.

Španac je potom zbog povrede desnog ručnog zgloba propustio ostatak sezone na šljaci i travi, a uoči US opena vratio se takmičenju kroz miks dubl sa Serenom Vilijams. Njih dvoje stigli su do četvrtfinala, ali Alkaraz nije pokazao potpuno ubedljivu formu.

I pored toga, tržište mu i dalje najviše veruje.

Razlog je jasan - Alkaraz je aktuelni šampion US opena i jedan od igrača koji su poslednjih godina najviše dominirali na najvećim turnirima.

Zverev vreba iz drugog plana

Odmah iza Alkaraza nalazi se Aleksander Zverev, koji je uoči turnira dodatno dobio na značaju.

Nemac je prvi nosilac nakon povlačenja prvog igrača sveta Janika Sinera, a iza sebe ima veoma ozbiljnu sezonu. Osvojio je Rolan Garos i stigao do finala Vimbldona, pa u Njujork dolazi kao jedan od najvećih kandidata za titulu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na Mastersu u Montrealu Foto: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Zverev se, prema aktuelnim prognozama, približio Alkarazu na samo nekoliko procentnih poena.

A onda - Novak.

Novak tek treći, ali njega nikada ne treba otpisati

Đoković je trenutno treći na listi prognoza, sa oko 10 odsto.

Na prvi pogled, to nije mnogo za čoveka koji je četiri puta osvajao US open.

Ali Novak u Njujork stiže sa ciljem koji je veći od same titule. Juri 25. grend slem trofej i rekord koji bi ga izdvojio na vrhu istorijske liste.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Ovo mu je 20. nastup na US openu, a u Njujorku ima učinak od 95 pobeda i samo 15 poraza. Titule je osvajao 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

Prošle godine stigao je do polufinala, gde ga je zaustavio upravo Alkaraz. Sada je situacija potpuno drugačija.

Čudan raspored snaga

Posebno zanimljivo je to što se Alkaraz i Đoković nalaze u istoj polovini žreba, pa bi mogli da se sastanu u polufinalu. Španac turnir otvara protiv Romana Safijulina, dok Novak na startu igra protiv Marijana Navonea.

To znači da bi put do finala za obojicu mogao da bude paklen.

Ali upravo zato prognoze ne mogu da znaju ono što Novak najbolje zna – kako izgleda igrati najveće mečeve kada je pritisak ogroman.

Alkaraz ima mladost.

Zverev ima sjajnu sezonu.

Novak ima iskustvo, četiri titule u Njujorku i motiv koji je teško nadmašiti.

Bukmejkeri mu ne daju najveće šanse. Ali ako postoji čovek koji je bezbroj puta dokazao da prognoze ne osvajaju grend slemove – onda je to Novak Đoković.