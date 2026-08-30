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Ove nedelje loše vesti stižu za ljubitelje tenisa, nekadašnji drugi reket sveta i finalista US Opena iz 2022. godine, Kasper Rud, bio je primoran da se povuče sa poslednjeg grend slema u sezoni.

Iako je stigao u Sjedinjene Američke Države i trenirao u Njujorku, Norvežanin zbog fizičke nespremnosti nije mogao da pruži maksimum.

Nagoveštaj odustajanja viđen je već na poslednjem treningu, gde se tokom 45 minuta na terenu kretao primetno usporeno i izbegavao zahtevnije razmene sa sparing partnerom.

1/11 Vidi galeriju Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je obznanio da ipak neće nastupiti na turniru, njegovo mesto u žrebu zauzeo je Artur Hea, koji će u prvom kolu odmeriti snage sa Huanom Manuelom Čerundolom.