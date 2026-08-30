Hamad Međedović je postao deo istorije US Opena 2026. godine, osvajajući prvi poen turnira u Njujorku.
svaka čast
BRAVO, MAJSTORE! Hamad Međedović ušao u istoriju US Opena!
Slušaj vest
Hamad Međedović imao je čast da osvoji prvi poen na US Openu 2026. godine.
U prvom kolu Međedović se sastaje sa poljskim teniserom Kamilom Majhržakom.
Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Organizatori poslednjeg grend slema u sezoni posebno su istakli srpskog tenisera na društvenim mrežama, pošto je upravo njegovim poenom simbolično počelo ovogodišnje izdanje turnira u Njujorku.
BONUS VIDEO:
2 · Reaguj
2