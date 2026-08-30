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Hamad Međedović imao je čast da osvoji prvi poen na US Openu 2026. godine.

U prvom kolu Međedović se sastaje sa poljskim teniserom Kamilom Majhržakom.

Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Organizatori poslednjeg grend slema u sezoni posebno su istakli srpskog tenisera na društvenim mrežama, pošto je upravo njegovim poenom simbolično počelo ovogodišnje izdanje turnira u Njujorku.

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BONUS VIDEO:

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Proslava Hamada Međedovića u Rimu Izvor: Arena sport 2