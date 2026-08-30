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Hamad Međedović očigledno prolazi kroz ozbiljnu krizu, pošto je zabeležio peti uzastopni poraz još od rane eliminacije na Vimbldonu od Ofnera, te kasnijih neuspeha u Montrealu i Sinsinatiju.

Ni na njujorškom betonu nije uspeo da pronađe pravi ritam, pa je bez veće borbe poklekao posle svega 100 minuta igre.

1/1 Vidi galeriju Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Poljak je od starta diktirao tempo, uzeo rani brejk i rutinski priveo prvi set kraju. Pritisak se preneo i na drugi segment meča, gde je Međedović vezao tri izgubljena gema, uspeo nakratko da smanji na 3:2, ali ubrzo ponovo posustao.

Poslednji trzaj viđen je u trećem setu, kada je Hamad propustio nekoliko prilika za povratak, pre nego što je novi brejk za 4:2 definitivno prelomio duel u korist Majhžaka.