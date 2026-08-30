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Hrvatski teniser Marin Čilić povukao se sa ovogodišnjeg US Opena.

Marin Čilić je uspeo da osvoji turnir 2014. godine, iznenadio je tada mnoge, a sa 37 godina je nekadašnji treći teniser sveta stigao u SAD. Odigrao je prethodno i meč u Montrealu jedan, gde je slavio, a očekivao je da će biti spreman za Njujork.

1/8 Vidi galeriju Marin Čilić Foto: Profimedia

Ipak, morao je 37-godišnji teniser iz Hrvatske da se povuče pred meč protiv Andreja Rubljova, dok je umesto njega u žreb upao Oto Virtanen iz Finske.

Ono što je zanimljivo je i to što je Oto Virtanen trebalo da igra protiv Grigora Dimitrova u kvalifikacijama, ali je tada morao da se povuče.

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