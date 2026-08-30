Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se večeras u drugo kolo Ju Es opena u Njujorku, pošto je pobedio 66. igrača sveta Španca Pabla Karenja Bustu posle četiri seta, 61, 7:6, 4:6, 6:2.
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BEZ VEĆIH IZNENAĐENJA U NJUJORKU! Lehečka, Vu i Rinderkneš u drugom kolu US Opena
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Lehečka, 19. igrač sveta, pobedio je posle dva sata i 55 minuta.
On je sedam puta oduzeo servis španskom teniseru, koji je napravio četiri brejka.
Lehečka će igrati protiv pobednika duela Britanca Tobija Semjuela i Čeha Tomaša Mahača.
Novak Đoković i Jirži Lehečka izlaze na teren Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
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Kineski teniser Jibing Vu plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Australijanca Adama Voltona 7:6, 6:2, 7:5.
Njegov protivnik biće pobednik duela Italijana Matea Arnaldija i Australijanca Džejsma Dakvorta.
Pobedu u prvom kolu ostvario je i Francuz Artur Rinderkneš protiv Japanca Šoa Šimabukura 6:7, 6:2, 7:6, 6:2.
On će igrati protiv pobednika meča Španca Haumea Munara i Francuza Terensa Atmana.
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