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Lehečka, 19. igrač sveta, pobedio je posle dva sata i 55 minuta.

On je sedam puta oduzeo servis španskom teniseru, koji je napravio četiri brejka.

Lehečka će igrati protiv pobednika duela Britanca Tobija Semjuela i Čeha Tomaša Mahača.

Novak Đoković i Jirži Lehečka izlaze na teren Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kineski teniser Jibing Vu plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Australijanca Adama Voltona 7:6, 6:2, 7:5.

Njegov protivnik biće pobednik duela Italijana Matea Arnaldija i Australijanca Džejsma Dakvorta.

Pobedu u prvom kolu ostvario je i Francuz Artur Rinderkneš protiv Japanca Šoa Šimabukura 6:7, 6:2, 7:6, 6:2.

On će igrati protiv pobednika meča Španca Haumea Munara i Francuza Terensa Atmana.

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