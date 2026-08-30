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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se večeras u drugo kolo Ju Es opena u Njujorku, pošto je pobedio 88. igrača sveta Francuza Uga Gastona posle tri seta, 6:4, 6:2, 6:4.

Osmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 18 minuta.

Ju Es open 2026 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

 On je četiri puta oduzeo servis Gastonu, koji nije napravio nijedan brejk.

Medvedev će igrati protiv pobednika meča domaćeg igrača Sebastijana Gorznija i Belgijanca Rafaela Kolinjona.

Američki teniser Tomi Pol plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Kolmana Vonga iz Hong Konga 6:7, 6:1, 6:3, 6:3.

On će igrati protiv Dina Prižmića iz Hrvatske, koji je pobedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5.

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Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork Izvor: Kurir