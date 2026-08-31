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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Ju Es opena u Njujorku, pošto je izgubio od 47. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle četiri seta, 4:6, 6:4, 4:6, 1:6.

Kecmanović, 64. igrač sveta, izgubio je posle dva sata i 25 minuta.

1/2 Vidi galeriju Ju Es open 2026 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Šapovalov je u drugom gemu prvog seta napravio brejk i tu prednost je čuvao sve dok mu Kecmanović u devetom gemu nije oduzeo servis. Međutim, odmah u narednom gemu Kanađanin je vratio brejk i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Kecmanović napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izjednačio u meču.

Srpski teniser je dobro počeo treći set i vodio je 2:0 i 4:2. Šapovalov je posle toga pojačao, osvojio je sedam uzastopnih gemova, pa je u četvrtom setu poveo 3:0.

Kecmanović je tu seriju prekinuo u gemu na svoj servis za 1:3, ali je Šapovalov posle toga osvojio tri uzastopna gema i posle prve meč lopte plasirao se u drugo kolo.

Njegov protivnik biće Francuz Luka van Aš, koji je pobedio Britanca Kamerona Norija 6:7, 6:2, 6:2, 6:3.