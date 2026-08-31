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Novak Đoković doživeo je šok koji će dugo pamtiti.

Srpski as je posle više od četiri i po sata borbe doživeo šokantan poraz, a u završnici je, potpuno iscrpljen, briznuo u plač na terenu. Telo ga je izdalo, ali Novak nije želeo da preda meč.

Đoković je poražen od Argentinca sa 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1, a meč je trajao četiri sata i 36 minuta. Bio je to njegov prvi poraz u prvom kolu US opena u karijeri, kao i najranija eliminacija na jednom grend slemu još od Australijan opena 2006. godine.

Ipak, rezultat je ovog puta ostao u drugom planu.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Novak se borio sa samim sobom

Problemi su počeli mnogo pre završnice. Đoković je tokom meča imao mučninu i povraćanje, a kako je susret odmicao, pojavili su se grčevi i bolovi. U završnici su, prema njegovim rečima, počeli da popuštaju i leđa, rame i koleno.

"Mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi... Onda celo moje telo počinje u suštini da se urušava - grčevi, bol i... Eto. Leđa su jednostavno popustila na kraju, kao i rame i koleno", rekao je Novak posle meča.

Posebno je bilo teško gledati ga u petom setu. Đoković je jedva uspevao da se kreće po terenu, ali nije želeo da digne ruke. Umesto da preda, pokušavao je da izdrži do samog kraja, iako je bilo jasno da više nije onaj Novak koji je tokom prethodnih decenija lomio protivnike u ovakvim situacijama.

A onda su ga savladale emocije.

U trenutku kada je postalo jasno da nema dovoljno snage za još jedan veliki preokret, Novak je zaplakao na terenu. Kamere su zabeležile njegove suze u završnici petog seta, dok je sa tribina stizala ogromna podrška.

"Artur Eš" tada je praktično stao uz njega. Publika je ovacijama pokušavala da podigne čoveka koji joj je tokom karijere priredio bezbroj nezaboravnih trenutaka.

"Razmišljao sam da predam"

Najpotresniji deo usledio je tek nakon meča, kada je Đoković priznao da mu je predaja zaista prolazila kroz glavu.

Na pitanje da li je razmišljao da odustane, Novak je kratko odgovorio:

„Jesam, jesam, jesam.“

Ipak, nije želeo da završi na taj način.

"Onda sam osvojio set, pa u trećem... I onda sam bio u fazonu: 'Okej, možda postoji šansa.' Nisam želeo da predam u četvrtom ili petom setu, već da završim meč."

Upravo je to i uradio. Ostao je na terenu do poslednjeg poena, iako je njegovo telo očigledno tražilo kraj.

"Nisam uživao"

Đoković nije pokušavao da umanji pobedu svog protivnika. Naprotiv, odmah je čestitao Navoneu i istakao njegovu borbenost.

"Ne želim ništa da oduzmem od njegove pobede. Čestitke njemu, on je sjajan momak, borac."

Ali kada je trebalo da opiše sopstveno iskustvo, Novak nije imao mnogo šta da doda.

"Ja nisam uživao."

Još više zabrinjava njegova tvrdnja da se sa sličnim problemima suočava tokom gotovo cele godine.

"To je nešto sa čim se nosim, nažalost, prilično na svakom meču ove godine. Trudim se, čoveče, trudim se. Videćemo."

Na pitanje da li veruje da problem može da se reši, odgovorio je kratko:

"Ne znam. Trudim se, čoveče, trudim se. Videćemo."

Kraj jedne neverovatne serije

Poraz protiv Navonea ima posebnu težinu jer je Đoković prvi put u karijeri eliminisan već u prvom kolu US Opena. Njegova njujorška serija trajala je gotovo dve decenije, ali je sada prekinuta na način koji verovatno ni sam nije mogao da zamisli.

Kada su ga podsetili da je upravo završio neverovatnu seriju dugu 20 godina, Novak nije želeo da se zadržava na statistici.

"Da, to je dobar rekord, još jedan, ali ne razmišljam zaista o tome. Naravno da sam veoma ponosan na sva dostignuća iz prošlosti. Sada je sada, sveže sam izašao sa terena i još uvek pokušavam da sredim svoje telo."

I možda je upravo ta rečenica najbolje opisala njegovu noć u Njujorku.

Nije bilo velikog povratka, nije bilo još jednog čudesnog preokreta. Ovoga puta Đoković je bio čovek koji se borio protiv sopstvenog tela, pokušavao da ostane na nogama i da meč završi bez predaje.

A kada više nije mogao da sakrije koliko ga sve to boli, pustio je suze.

Navone je prošao dalje, ali je publika ostala uz Novaka do samog kraja. Dobio je ovacije i podršku kakvu dobija samo čovek koji je ostavio ogroman trag u istoriji ovog sporta.

Iako je poraz bolan, način na koji se Đoković borio do poslednjeg poena pokazao je zbog čega ga publika širom sveta godinama smatra jednim od najvećih sportista svih vremena.