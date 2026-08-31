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Novak Đoković doživeo je bolan kraj na US openu, a posle meča otvoreno je govorio o drami kroz koju je prošao na terenu.

Srpski as je poražen od Marijana Navonea posle četiri sata i 36 minuta iscrpljujuće borbe, a u završnici meča više nije mogao da sakrije emocije.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Đoković je u petom setu bio na ivici snage, a kamere su zabeležile i njegove suze. Ipak, nije želeo da preda meč, već je insistirao da ostane na terenu do poslednjeg poena. Posle svega, na konferenciji za medije otkrio je koliko mu je zapravo bilo teško.

"Mislim da je bilo očigledno da sam se grozno osećao na terenu. To je nešto što me prati, nažalost, skoro iz meča u meč ove godine. Povraćanje, mučnina, ozbiljan problem s tim, a onda celo telo počinje da mi otkazuje, uz grčeve i bolove. Da, leđa su na kraju jednostavno popustila, kao i rame, i nisam uspeo da privedem meč kraju", rekao je Đoković.

Srpski as je, međutim, naglasio da ne želi da umanji ono što je Navone uradio.

"Imao sam brejk prednosti u četvrtom setu, ali sam se mučio sve vreme, još od četvrtog gema meča. Opet, ne želim ništa da oduzmem od njegove pobede. Čestitke njemu. On je fin momak, borac. Ali, znate, nisam uživao."

"Trudim se, videćemo"

Na pitanje da li problem koji ga prati može da bude rešen, Novak nije imao konkretan odgovor.

"Ne znam. Trudim se, videćemo."

Đoković nije želeo ni da ulazi u velike zaključke o poslednjih nekoliko meseci, već je poručio da mu je trenutno najvažnije da shvati šta se događa.

"Ne idem toliko duboko trenutno. Samo pokušavam da rešim ovo što se zaista dešava i dokle mogu ovako."

A onda je stiglo pitanje koje je posebno privuklo pažnju.

S obzirom na to da je poznato da Novak gotovo nikada ne odustaje od meča, novinari su ga pitali da li mu je predaja prolazila kroz glavu.

"Jesam."

Đoković je potom objasnio šta ga je nateralo da nastavi.

"Ali sam onda osvojio drugi set, pa i treći – i onda pomislio da možda postoji šansa da pobedim. Nisam želeo da odustanem u četvrtom ili petom setu, već da nekako završim meč"

Prvi put posle 20 godina ispao u prvom kolu

Ovim porazom prekinuta je i jedna od najneverovatnijih Đokovićevih serija. Srbin je prvi put u karijeri eliminisan u prvom kolu US Opena, i to u svom 20. nastupu na turniru.

Ipak, Novak u ovom trenutku nije želeo da razmišlja o rekordima.

"Da, to je dobar rekord, još jedan, ali ne razmišljam baš o tome. Naravno, veoma sam ponosan na sva dostignuća iz prošlosti, ali sada je drugačiji momenat. Tek sam izašao sa terena i još uvek pokušavam da dovedem telo u red!"

Publika ga nije napustila

Iako je na terenu prolazio kroz izuzetno težak trenutak, Đoković je imao ogromnu podršku sa tribina. Publika na „Artur Ešu“ pokušavala je da mu da dodatnu energiju kada mu je bilo najteže, a Novak joj se posle meča posebno zahvalio.

"Da, bila je super. Veoma sam zahvalan što sam to doživeo. Što se tiče samog meča i opšteg osećaja, kako sam se osećao u vezi tela i igre, zaista nije bilo prijatno. Doslovno sam prezirao svaki trenutak koji sam proveo na terenu zbog toga."

Ipak, kada je govorio o publici, ton mu se potpuno promenio.

"Ali iz perspektive publike i podrške, bilo je neverovatno, iskreno, od samog početka. Pokušavali su da me podignu u važnim trenucima i veoma mi je žao što nisam igrao onako dobro kako je trebalo, kako sam mogao ili želeo zbog njih. Ali ljubav i poštovanje koje su mi pružili na kraju zaista su me dotakli u srce."

Bio je to kraj večeri koju Novak Đoković sigurno neće pamtiti po rezultatu. Posle više od četiri i po sata borbe, poraza i fizičkih problema, jedan od najvećih tenisera svih vremena napustio je teren uz ovacije publike.