Slušaj vest

Srceparajuće scene na US openu!

Novak Đoković nije uspeo da sakrije emocije tokom dramatične završnice meča protiv Marijana Navonea.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Dok se borio da ostane u susretu, srpski as je u petom setu zaplakao na terenu, a pune tribine „Artur Eša“ pokušavale su da mu pruže podršku.

Đoković je već tada bio vidno iscrpljen. Posle više od četiri sata igre, svaki novi gem bio je sve veći izazov, a Novak je teško uspevao da prati ritam argentinskog tenisera.

Navone je poveo u odlučujućem setu, dok je Đoković pokušavao da pronađe još jednu rezervu snage. Međutim, ovog puta nije bilo čudesnog povratka.

A onda - scena koja je obišla svet.

Novak je, dok je meč još trajao, počeo da plače. Kamere su uhvatile srpskog tenisera kako pokušava da se sabere i nastavi borbu, dok je sa tribina stizala sve glasnija podrška.

Publika na "Artur Ešu" bila je potpuno uz njega. Navijači su pokušavali da ga podignu ovacijama, svesni da gledaju jednu od najtežih scena u Đokovićevoj karijeri.

Na kraju je Navone slavio sa 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1, posle četiri sata i 36 minuta igre.

A onda su usledile ovacije.

Novak je, uprkos porazu, dobio ogroman aplauz sa tribina. Publika je prepoznala njegovu borbu i trud da meč završi do kraja, čak i kada je bilo jasno koliko mu je teško.

Novak Đoković Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Suze, iscrpljenost, ovacije i borba do poslednjeg poena.

Takve scene se retko viđaju kada je u pitanju čovek koji je decenijama navikao da upravo on bude taj koji pronalazi izlaz kada svi misle da je gotovo.

Ovog puta nije uspeo.