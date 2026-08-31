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Najbolji srpski teniser Novak Đoković doživeće veliki pad na ATP listi!

Šokantan poraz od Marijana Navonea u prvom kolu US Opena skupo će koštati srpskog asa, koji je u Njujorku branio čak 800 bodova osvojenih plasmanom u polufinale prošle godine.

Po aktuelnoj projekciji ATP liste, Novak je posle eliminacije pao na 11. mesto sa 2.980 bodova, što znači da će ostati bez mesta među deset najboljih tenisera sveta kada nova rang-lista bude objavljena.

Ali tu nije kraj nevoljama.

Đoković bi do kraja US Opena mogao da padne još nekoliko pozicija!

Nekoliko igrača diše za vratom

Iza srpskog asa nalazi se grupa tenisera koja još uvek ima priliku da ga prestigne.

Najbliži je Rafael Hodar, koji trenutno ima 2.659 bodova, odnosno 321 manje od Đokovića. Odmah iza njega je Amerikanac Frensis Tijafo sa 2.590 bodova, dok Lirner Tijen ima 2.565.

U trci su i Brendon Nakašima sa 2.445 bodova, kao i Jakub Menšik i Aleksander Bublik, koji za sada imaju nešto veći zaostatak.

Njihov plasman zavisi od toga koliko daleko će dogurati u Njujorku, ali Novak više nema mogućnost da osvoji nove bodove jer je njegov turnir završen.

Branio je polufinale, a ispao u prvom kolu

Novak je u Njujork stigao kao peti teniser sveta i sa velikim brojem bodova koje je morao da brani. Prošle godine stigao je do polufinala, zbog čega je sada eliminacijom već u prvom kolu ostao bez ogromnog broja bodova.

To je jedan od glavnih razloga njegovog pada.

Umesto borbe za završnicu turnira i odbrane bodova, Đoković sada može samo da posmatra šta će uraditi njegovi rivali iza njega na rang-listi.

A konkurencija je ozbiljna.

Koliko Novak može da padne?

Trenutno je projektovan na 11. mesto, ali konačan plasman još nije poznat.

Ukoliko Hodar, Tijafo, Tijen ili Nakašima naprave veliki rezultat na US Openu, mogu da preskoče Đokovića. Što više igrača iza njega bude napredovalo, Novak će se više spuštati.

Zbog toga će naredni dani u Njujorku biti zanimljivi i iz jedne potpuno drugačije perspektive.

Novak više ne igra, ali svaki meč njegovih rivala može da utiče na njegov plasman.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Đoković je tokom karijere proveo rekordnih 428 nedelja na prvom mestu ATP liste, ali sada prolazi kroz period u kojem mu rang sve više klizi naniže.

Ipak, trenutni pad ne treba posmatrati kao konačnu sliku njegove karijere. Novak će posle US Opena imati priliku da ponovo skuplja bodove i popravi plasman.

Za sada je, međutim, situacija jasna:

Đoković izlazi iz Top 10, trenutno je 11. na svetu, a nekoliko tenisera ima priliku da ga dodatno gurne naniže.

Posle šokantnog poraza od Navonea, Novak će tako naredne dane US Opena pratiti iz potpuno drugačije perspektive - bez reketa u ruci, ali sa pogledom na ATP listu.