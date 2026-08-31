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Mučne scene na "Artur Ešu"...

Novak Đoković prolazio je kroz pravi fizički pakao tokom meča protiv Marijana Navonea, a snimak koji se pojavio pokazuje koliko je teško bilo srpskom asu da izdrži do kraja.

U jednom trenutku, tokom trećeg seta, Đokoviću je toliko pozlilo da je povraćao pored terena. Kamere su zabeležile trenutak koji je odmah privukao pažnju publike, dok je Novak pokušavao da se pribere i nastavi meč.

Novak povraća usred meča Foto: Screenshot

A ono što je usledilo bilo je još teže za gledanje.

Đoković je delovao potpuno iscrpljeno, često se savijao između poena i sve teže se kretao po terenu. Tražio je pomoć lekara, uzimao tablete, hladio se tokom pauza, a u jednom trenutku dobio je i tretman zbog problema sa leđima.

Ipak, nije želeo da odustane.

Iako je telo očigledno počelo da popušta, Novak je uspeo da pronađe još jednu rezervu. Izgubio je prvi set, ali je zatim osvojio drugi i treći i stigao na samo jedan set od pobede.

Delovalo je da se još jednom sprema čudo.

Ali fizički problemi nisu nestali.

U četvrtom setu Navone je ponovo preuzeo kontrolu, dok je Novak sve teže pratio ritam. Njegov servis je oslabio, kretanje je postalo sporije, a problemi sa leđima i ramenom dodatno su otežavali borbu.

A onda je stigao peti set.

I scena koju će mnogi dugo pamtiti.

Kod rezultata 3:1 za Navonea, Novak je seo na klupu i više nije mogao da zadrži emocije. Suze su krenule, dok je publika na „Artur Ešu“ pokušavala da ga podigne ogromnim ovacijama.

Bio je to trenutak u kojem je bilo jasno koliko je Novak iscrpljen – fizički, ali i emotivno.

Čovek koji je tokom karijere toliko puta pronalazio izlaz iz nemogućih situacija ovog puta nije uspeo da napravi još jedan preokret.

Navone je osvojio četvrti set 6:2, a zatim i odlučujući 6:1 i ostvario najveću pobedu u karijeri. Meč je trajao četiri sata i 36 minuta.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Đoković je tako prvi put u karijeri izgubio meč prvog kola US Opena, a njegov poslednji nastup u Njujorku pretvoren je u jednu od najemotivnijih scena ovogodišnjeg turnira.

Povraćanje, bol, teško kretanje, borba do poslednjeg poena i na kraju suze.

Novak nije uspeo da pobedi, ali je još jednom pokazao ono što ga je pratilo tokom čitave karijere: čak i kada telo više nije odgovaralo, nije želeo da digne ruke.

A snimak njegovog povraćanja usred meča sada najbolje pokazuje kroz kakvu je dramu prošao na „Artur Ešu“.