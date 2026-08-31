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Marijano Navone napravio je senzaciju i izbacio Novaka Đokovića sa US Opena, a onda je sa ogromnim poštovanjem govorio o čoveku kojeg je kao dečak gledao na televiziji.

Navone je posle četiri sata i 36 minuta velike drame savladao Đokovića sa 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1, i tako ostvario pobedu koju će, bez ikakve sumnje, pamtiti do kraja života.

A kada je stao pred novinare, bilo je jasno koliko mu ovaj trijumf znači.

"Da, mislim, teško je sada razmišljati o meču. Sada je već kasno. Ali, da, bio je to težak meč, prava borba. Igrati protiv Novaka prvi put, na najvećoj sceni koju imamo u svetu tenisa... Mislim, to je ludo", rekao je Navone.

Argentinac je posebno istakao ono što je Đokovićev poraz činilo još neverovatnijim.

"On nikada ne gubi. Već 20 godina nije izgubio u prvom kolu, tako da je to zaista neverovatno."

Navone i Novak Foto: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Gubio 2:1, pa napravio čudo

Navone je otkrio da je ključ njegove pobede bio u glavi. Iako je bio na ivici poraza, uspeo je da pronađe neverovatnu mentalnu snagu.

"Što se mene tiče, mislim da je psihički deo bio najbolji. Gubio sam sa 2:1 u setovima, a onda sam imao i brejk zaostatka u četvrtom setu. Ali u tom trenutku sam prosto osetio igru."

Od tog trenutka Argentinac je zaigrao kao preporođen.

"Zaigrao sam bolje, ali u petom setu je takođe bilo teško za moje udarce, jer se on mučio sa povredom. Shvatio sam da se ne oseća baš najbolje. Teško je igrati protiv njega u takvim okolnostima, jer znaš da imaš veliku šansu da ga pobediš."

"Novak je GOAT!"

A onda je Navone izgovorio ono što će posebno odjeknuti među ljubiteljima tenisa.

"Ne znam šta bih više mogao da kažem jer je Novak GOAT u ovom sportu."

Argentinac je bio svestan da je upravo ostvario pobedu o kojoj je kao dečak mogao samo da sanja.

"Pobedio sam ga na US openu, na Artur Ešu, u večernjem terminu. To je sigurno jedan od najboljih trenutaka u mojoj teniskoj karijeri."

Za Navonea je sve bilo još emotivnije jer nikada ranije nije igrao ni protiv Đokovića ni na centralnom stadionu US Opena.

"Nikada ranije nisam igrao na Artur Ešu i nikada nisam igrao protiv Novaka. Ovo je prvi put da sam dobio meč u pet setova. Mislim da sam pre ovoga izgubio oko četiri takva meča."

A onda je priznao koliko mu je ovaj trenutak značio.

"Pobediti Novaka u prvom kolu Grend slema... ne znam da li mu je ovo jedan od poslednjih, ali to je nešto izuzetno važno za mene, važno za razvoj moje igre i moje glave, jer sam uspeo da pronađem svoj nivo protiv nekog kao što je Novak.2

Kao klinac ustajao zbog Novaka

Ovo je možda i najlepši detalj cele priče.

Navone nije samo profesionalni rival koji je pobedio Đokovića. On je bio jedan od klinaca koji su odrastali gledajući Novaka kako osvaja najveće turnire.

"Mi u Evropi gledamo te momke. Ustajao sam mnogo puta rano ujutru da gledam Novaka u Australiji, ili ostajao budan kasno pre škole da ga gledam na Rolan Garosu i US Openu."

A onda je došao detalj koji pokazuje koliko mu je tenis bio važan.

"Moja mama je to mrzela, ali meni je to mnogo značilo."

1/5 Vidi galeriju Marijano Navone Foto: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Navone je objasnio da je kao dete sanjao upravo o trenutku koji je sada doživeo.

"Kada si klinac i razmišljaš o tome da igraš tenis na najvećoj svetskoj sceni, to ti je veoma važno. I kada dobiješ priliku da igraš protiv njega, sanjaš da ga pobediš na takvom mestu, jer si odrastao uz to."

Zato za njega ova pobeda nije bila samo prolazak u drugo kolo.

2Ovo je na neki način ostvarenje sna i bilo mi je veliko zadovoljstvo."

Znao je da se Novak muči, ali nije smeo da gleda u njega

Navone je otkrio i koliko mu je bilo teško da igra protiv Đokovića kada je video da srpski as ima ozbiljne probleme.

"Morao sam da ostanem fokusiran na trenutak, na svoju igru i na važne stvari sa moje strane mreže. Nisam mogao stalno da gledam Novaka."

Video je da Đoković nije dobro, ali je znao da bi svako opuštanje moglo skupo da ga košta.

"Teško je osećati se potpuno dobro tokom četiri i po sata igre. Video sam ga u petom setu da deluje malo nesigurno, a i u prvom setu je imao trenutke umora, ali to je Novak."

A onda ponovo - veliko priznanje.

"On je GOAT. Uvek pronađe ključ da nekoga pobedi."

Zbog toga je Navone odlučio da ne razmišlja o tome koliko je Novak u problemu, već samo o sebi.

"Najbolja stvar koju sam uradio bila je to što sam gledao svoja posla, slušao svog trenera i uvek razmišljao o strategiji i onome što ja treba da uradim. Mislim da je to jedino na šta sam mogao da utičem."