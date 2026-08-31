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Srpski teniser je poražen od Marijana Navonea na startu grend slema u Njujorku uz ozbiljne probleme sa kojima se borio tokom meča.

Novak Đoković je nakon meča priznao da je razmišljao o predaji meča i doneo odluku da ostane na terenu do kraja. Na kraju je to potrajalo blizu pet sati, a Argentinac je ostvario jednu od najvećih pobeda u karijeri.

Bio je ovo za Đokovića 20 nastup i tek prvi poraz u prvom kolu US opena u karijeri, a tek treće ispadanje na samom startu bilo kog grend slema i prvo posle više od 20 godina.

Pored poraza od Navonea, najbolji teniser svih vremena je u prvom kolu gubio još samo na Australijan openu u svoja prva dva nastupa u Melburnu 2005. i 2006. godine.

Ponosan sam, ali...

Posle teškog poraza Novak je upitan i o pomenutom učinku u Njujorku.

"Da, to je dobar rekord, još jedan, ali ne razmišljam baš o tome. Naravno, veoma sam ponosan na sva dostignuća iz prošlosti, ali sada je drugačiji momenat. Tek sam izašao sa terena i još uvek pokušavam da dovedem telo u red!", poručio je Đoković.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Iako je na terenu prolazio kroz izuzetno težak trenutak, Đoković je imao ogromnu podršku sa tribina. Publika na „Artur Ešu“ pokušavala je da mu da dodatnu energiju kada mu je bilo najteže, a Novak joj se posle meča posebno zahvalio.

"Da, bila je super. Veoma sam zahvalan što sam to doživeo. Što se tiče samog meča i opšteg osećaja, kako sam se osećao u vezi tela i igre, zaista nije bilo prijatno. Doslovno sam prezirao svaki trenutak koji sam proveo na terenu zbog toga".

Ipak, kada je govorio o publici, ton mu se potpuno promenio.

"Ali iz perspektive publike i podrške, bilo je neverovatno, iskreno, od samog početka. Pokušavali su da me podignu u važnim trenucima i veoma mi je žao što nisam igrao onako dobro kako je trebalo, kako sam mogao ili želeo zbog njih. Ali ljubav i poštovanje koje su mi pružili na kraju zaista su me dotakli u srce".

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