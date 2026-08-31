Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novak Đoković je ispao sa US opena, ali je iz Njujorka otišao bogatiji za 140.000 dolara!

Srpski as eliminisan je već u prvom kolu, ali mu je sam plasman u glavni žreb doneo ogromnu novčanu nagradu.

Đoković je u prvom kolu poražen od Marijana Navonea posle više od četiri i po sata borbe. Iako je ostao bez šanse da nastavi pohod ka novoj grend slem tituli, Novak je za svoj nastup u Njujorku inkasirao 140.000 dolara.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Toliko dobija svaki igrač za prvo kolo

Nagrada od 140.000 dolara nije rezervisana samo za Novaka. Toliko dobija svaki teniser i teniserka koji su izborili plasman u glavni žreb singla, a zatim izgubili već u prvom kolu.

US Open je ove godine dodatno podigao nagrade, pa je premija za prvo kolo povećana sa prošlogodišnjih 110.000 na 140.000 dolara.

Koliko dobijaju oni koji nastave dalje?

Razlika postaje ogromna sa svakim novim kolom.

Plasman u drugo kolo donosi 190.000 dolara, dok treće kolo vredi 290.000.

Teniser koji stigne do osmine finala zaradiće 480.000 dolara, a četvrtfinalista čak 780.000.

Polufinale donosi 1,45 miliona dolara, dok će poraženi finalista dobiti 2,8 miliona dolara.

A šampion?

On će iz Njujorka otići bogatiji za neverovatnih 5,5 miliona dolara.

Rekordan nagradni fond

Ukupan nagradni fond ovogodišnjeg US Opena iznosi čak 108 miliona dolara, što je najviše u istoriji turnira.

Organizatori su tako još jednom povećali zaradu za igrače, pa je i sam plasman u glavni žreb postao izuzetno vredan.

Novak, međutim, neće imati priliku da uveća svoj ček.

Posle iscrpljujuće drame protiv Navonea, srpski as završio je takmičenje već na startu.

Ali uteha ostaje - 140.000 dolara za jedan meč.