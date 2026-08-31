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Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je pobedila Argentinku Solanu Sijeru sa 6:1, 6:2.

Deveta teniserka sveta je do pobede protiv 91. ns WTA listi stigla posle samo 52 minuta igre, uz dva brejka u oba seta. ; Svitolina sada ima skor 9:2 u svojih poslednjih 11 uvodnih mečeva na grend slem turnirima, a njenih 117 pobeda na velikim turnirima je najviše što je ijedan ukrajinski igrač ostvario u Open eri. Ona je ujedno jedina Ukrajinka sa više od 100 grend slem pobeda tokom ovog perioda.

Svitolina će u drugom kolu Ju Es Opena igrati sa pobednicom meča Maja Džoint - Ljudmila Samsonova.

Američka teniserka Sofija Kenin je u prvom kolu Ju Es Opena savladala sunarodnicu Venus Vilijams sa 6:2, 7:6 posle sat i 49 minuta igre. Njena rivalka u narednom kolu biće još jedna domaća teniserka, treća na WTA listi Džesika Pegula.

Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

U drugo kolo plasirala se i Britanka Kejti Boulter koja je bila bolja od Amerikanke Kerol Jan Su Li sa 6:4, 3:6, 6:0. Ona će u narednoj rundi takmičenja igrati protiv bolje iz duela Sinja Kraus - Karolina Muhova.

Dalje je prošla i Australijanka Tajla Preson pošto je sa 6:3, 6:3 eliminisala domaću teniserku Alisiju Parks. Njena rivalka u drugom kolu biće ili Poljakinja Maja Hvalinska ili Amerikanka Tejlor Taunsend.

Kada je reč o muškom delu žreba, plasman u drugo kolo obezbedio je Britanac Tobi Samjuel koji je savladao Čeha Tomaša Mahača sa 6:2, 6:3, 6:2. Njegov naredni rival biće još jedan češki teniser, Jirži Lehečka.

Kazahstanac Aleksander Bublik je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni bio bolji od Amerikanca Džefrija Džona Volfa sa 6:4, 6:2, 3:6, 6:1. Bublik će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Tijago Agustin Tirante - Adrijan Manarino.

Prvu prepreku su takođe preskočili i Portugalac Žaim Farija i Argentinac Tomas Martin Ečeveri.

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