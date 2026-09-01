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Nakon šokantne eliminacije Novaka Đokovića već u prvom kolu US Opena, američki novinar Den Voken otvorio je pitanje koje neprekidno lebdi u vazduhu: da li je kucnuo čas za odlazak u penziju?

U svojoj kolumni za Yahoo Sports, Voken je detaljno opisao mučnu i fizički iscrpljujuću borbu najvećeg tenisera svih vremena tokom meča protiv Marijana Navonea.

- Novak Đoković je delovao izgubljeno tokom većeg dela meča koji je trajao četiri sata i 36 minuta na stadionu 'Artur Eš'. Svakih nekoliko minuta stavljao je kese sa ledom na glavu, grčio se od bolova i u pojedinim trenucima izgledalo je kao da jedva čeka da se njegov boravak na US Openu završi - napisao je Voken, koji je uživo pratio iscrpljujući duel.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Novinar je posebno naglasio da je Đoković, inače prepoznatljiv po besprekornoj fizičkoj pripremljenosti i čeličnoj kondiciji, delovao vidno iscrpljeno i bez svežine od samog starta meča.

- Kako je noć odmicala, najbolji fizički pripremljeni sportista u istoriji ovog sporta vidno se mučio da izdrži duge poene, izgledajući poput boksera koji posrće i mora da se pridržava za konopce da ne bi pao. A onda je jedan od najvećih takmičara u istoriji sporta konačno popustio. Njegovo telo mu je vrištalo da je dosta - slikovito je opisao Voken.

Američki novinar se u nastavku teksta otvoreno zapitao šta to uopšte još uvek pokreće Đokovića i iz kog razloga nastavlja da izlaže svoje telo i um takvim ekstremnim naporima i fizičkoj patnji.

- Posle 24 grend slem titule, olimpijskog zlata i svega što je ikada želeo od ovog sporta, njegova nagrada je patnja koju sam sebi nanosi svaki put kada temperatura poraste za nekoliko stepeni - pita se američki novinar i potom zaključuje:

- U prvom setu Đoković je izgledao toliko nestabilno i nezainteresovano da je delovalo kao da žuri kući. Onda je popio nekoliko tableta i činilo se da mu je bolje, pa je preuzeo kontrolu i osvojio naredna dva seta - zaključio je poznati novinar.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Koliko je Novak zaradio na US Openu?

Novak Đoković je ispao sa US opena, ali je iz Njujorka otišao bogatiji za 140.000 dolara!

Srpski as eliminisan je već u prvom kolu, ali mu je sam plasman u glavni žreb doneo ogromnu novčanu nagradu.

Đoković je u prvom kolu poražen od Marijana Navonea posle više od četiri i po sata borbe. Iako je ostao bez šanse da nastavi pohod ka novoj grend slem tituli, Novak je za svoj nastup u Njujorku inkasirao 140.000 dolara.