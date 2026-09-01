OGLASIO SE AMERIKANAC KOJI JE IZ PRVOG REDA GLEDAO ELIMINACIJU NOVAKA! Otkrio je mučne detalje, pita se zašto Nole sebi priređuje patnju umesto da ode u penziju
Nakon šokantne eliminacije Novaka Đokovića već u prvom kolu US Opena, američki novinar Den Voken otvorio je pitanje koje neprekidno lebdi u vazduhu: da li je kucnuo čas za odlazak u penziju?
U svojoj kolumni za Yahoo Sports, Voken je detaljno opisao mučnu i fizički iscrpljujuću borbu najvećeg tenisera svih vremena tokom meča protiv Marijana Navonea.
- Novak Đoković je delovao izgubljeno tokom većeg dela meča koji je trajao četiri sata i 36 minuta na stadionu 'Artur Eš'. Svakih nekoliko minuta stavljao je kese sa ledom na glavu, grčio se od bolova i u pojedinim trenucima izgledalo je kao da jedva čeka da se njegov boravak na US Openu završi - napisao je Voken, koji je uživo pratio iscrpljujući duel.
Novinar je posebno naglasio da je Đoković, inače prepoznatljiv po besprekornoj fizičkoj pripremljenosti i čeličnoj kondiciji, delovao vidno iscrpljeno i bez svežine od samog starta meča.
- Kako je noć odmicala, najbolji fizički pripremljeni sportista u istoriji ovog sporta vidno se mučio da izdrži duge poene, izgledajući poput boksera koji posrće i mora da se pridržava za konopce da ne bi pao. A onda je jedan od najvećih takmičara u istoriji sporta konačno popustio. Njegovo telo mu je vrištalo da je dosta - slikovito je opisao Voken.
Američki novinar se u nastavku teksta otvoreno zapitao šta to uopšte još uvek pokreće Đokovića i iz kog razloga nastavlja da izlaže svoje telo i um takvim ekstremnim naporima i fizičkoj patnji.
- Posle 24 grend slem titule, olimpijskog zlata i svega što je ikada želeo od ovog sporta, njegova nagrada je patnja koju sam sebi nanosi svaki put kada temperatura poraste za nekoliko stepeni - pita se američki novinar i potom zaključuje:
- U prvom setu Đoković je izgledao toliko nestabilno i nezainteresovano da je delovalo kao da žuri kući. Onda je popio nekoliko tableta i činilo se da mu je bolje, pa je preuzeo kontrolu i osvojio naredna dva seta - zaključio je poznati novinar.
Koliko je Novak zaradio na US Openu?
Novak Đoković je ispao sa US opena, ali je iz Njujorka otišao bogatiji za 140.000 dolara!
Srpski as eliminisan je već u prvom kolu, ali mu je sam plasman u glavni žreb doneo ogromnu novčanu nagradu.
Đoković je u prvom kolu poražen od Marijana Navonea posle više od četiri i po sata borbe. Iako je ostao bez šanse da nastavi pohod ka novoj grend slem tituli, Novak je za svoj nastup u Njujorku inkasirao 140.000 dolara.