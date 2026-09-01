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Mega će se sutra od 19.30 sastati sa domaćinom Breoganom, a dan kasnije od 19.00 protivnik će joj biti portugalski Porto.

"Pred nama su dve veoma korisne pripremne utakmice u Španiji, protiv Breogana i Porta. Ovo je odlična prilika da proverimo formu, vidimo kako funkcionišemo u različitim sistemima igre i da damo šansu što većem broju igrača da se pokažu", rekao je trener Mege Vule Avdalović.

Po njegovim rečima, Breogan i Porto su kvalitetni timovi koji igraju agresivno i organizovano, pa očekuje ozbiljne mečeve.

1/7 Vidi galeriju Borac Čačak Mega Foto: Aba liga / Borac / Duško Radišić

"Fokus će biti na odbrani, komunikaciji na terenu i brzini prelaska iz odbrane u napad. Želimo da iskoristimo ove utakmice da što bolje uđemo u ritam i pripremimo se za naredne izazove. Verujem u momke i očekujem maksimalnu posvećenost od svih", rekao je Avdalović.

Trener Vule Avdalović je na put poveo 12 igrača: Lukasa Maniemu, Mihaila Boškovića, Andreja Mušickog, Aleksandra Vojinovića, Tarika Hrelju, Milana Šuputa, Pavla Bačka, Ognjena Nikolića, Uroša Šuputa, Ognjena Srzentića, Luku Paunova i Andreja Lučića.

Ovi mečevi organizovani su povodom jubileja španskog Breogana koji ove sezone slavi 60 godina postojanja.