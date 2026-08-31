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Novak Đoković je eliminisan od Marijana Navonea u prvom kolu grend slema u Njujorku 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Srpski teniser je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa turnira na kojoj rukama formira srce, čime je bez dodatnog komentara poslao poruku svojim navijačima.

Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Srpski teniser je posle velikih mečeva i takmičenja često umeo da se obrati javnosti, posebno nakon završetka grend slemova.

U takvim objavama zahvaljivao se navijačima na podršci, ali i organizatorima i svima koji su bili uz njega tokom turnira.

Ovoga puta odlučio je da sve kaže jednom fotografijom.

Oglasio se Novak Đoković
Oglasio se Novak Đoković Foto: Printscreen / Instagram / djokernole

Bez objašnjenja i bez dodatnog komentara, Đoković je simbolom srca poslao poruku zahvalnosti publici koja ga je pratila i podržavala tokom nastupa u Njujorku.

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