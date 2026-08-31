Novak Đoković se oglasio nakon eliminacije na US Openu, šaljući poruku ljubavi svojim navijačima fotografijom sa turnira.
jasna poruka
DAN NAKON KRAHA NA US OPENU! Oglasio se Novak Đoković!
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Novak Đoković je eliminisan od Marijana Navonea u prvom kolu grend slema u Njujorku 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Srpski teniser je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa turnira na kojoj rukama formira srce, čime je bez dodatnog komentara poslao poruku svojim navijačima.
Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia
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Srpski teniser je posle velikih mečeva i takmičenja često umeo da se obrati javnosti, posebno nakon završetka grend slemova.
U takvim objavama zahvaljivao se navijačima na podršci, ali i organizatorima i svima koji su bili uz njega tokom turnira.
Ovoga puta odlučio je da sve kaže jednom fotografijom.
Oglasio se Novak Đoković Foto: Printscreen / Instagram / djokernole
Bez objašnjenja i bez dodatnog komentara, Đoković je simbolom srca poslao poruku zahvalnosti publici koja ga je pratila i podržavala tokom nastupa u Njujorku.
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