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Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je posle četiri seta pobedio Francuza Artura Fisa 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4.

1/4 Vidi galeriju Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Cicipas, 53. teniser sveta, pobedio je 11. igrača na ATP listi posle dva sata i 56 minuta.

On će u drugom kolu igrati protiv Lojda Harisa iz Južne Afrike.

Plasman u narednu rundu obezbedio je i Rus Andrej Rubljov nakon što je posle pet setova pobedio Finca Ota Virtanena 6(5):7, 6(0):7, 6:0, 6:2, 7(10):6(5).

Rus će u drugom kolu igrati protiv Španca Danijela Merida.

Plasman u drugo kolo danas su obezbedili i Francuz Adrian Manarino, Valentin Vašero iz Monaka i Amerikanac Aleks Mikelsen.