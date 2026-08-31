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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je  posle tri seta pobedio Rusa Romana Sifijulina 6:4, 6:4, 6:4.

Serena Vilijams i Karlos Alkaraz Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

On je pobedio 99. igrača na ATP listi posle dva sata i 22 minuta.

U narednoj rundi Alkaras će igrati protiv Portugalca Haimea Farije.

Plasman u drugo kolo večeras su obezbedili i Austrijanac Jurij Rdionov, Amerikanac Sebastijan Grozni i Rei Sakamoto iz Japana.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir