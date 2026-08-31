Šnajder će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Karoline Pliskove
Tenis
JU ES OPEN: Pari i Šnajder u drugom kolu
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Francuska teniserka Dian Pari plasirala se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je večeras posle dva seta pobedila Viktoriju Golubić iz Švajcarske 7:5, 6:4.
Pari, 31. teniserka sveta, pobedila je 56. igračicu na WTA listi posle sat i 50 minuta.
Ju Es open 2026 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia
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Ona će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Graber - Kristea.
Plasman u drugo kolo obezbedila je i 16. teniserka sveta Ruskinja Dijana Šnajder, nakon što je posle dva seta pobedila Ukrajinku Dariju Snigur 6:0, 6:4.
Ona je pobedila 45. teniserku na WTA listi posle sat i devet minuta.
Šnajder će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Karoline Pliskove.
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