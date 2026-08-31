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Francuska teniserka Dian Pari plasirala se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je večeras posle dva seta pobedila Viktoriju Golubić iz Švajcarske 7:5, 6:4.

Pari, 31. teniserka sveta, pobedila je 56. igračicu na WTA listi posle sat i 50 minuta.

Ju Es open 2026 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

 Ona će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Graber - Kristea.

Plasman u drugo kolo obezbedila je i 16. teniserka sveta Ruskinja Dijana Šnajder, nakon što je posle dva seta pobedila Ukrajinku Dariju Snigur 6:0, 6:4.

Ona je pobedila 45. teniserku na WTA listi posle sat i devet minuta.

Šnajder će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Karoline Pliskove.

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