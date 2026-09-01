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Grk je dodao da je znao i pre zvanične objave.

"Iskreno, prilično očekivano. Iznenađen sam što se to desilo tako kasno", rekao je Stefanos Cicipas novinarima u Njujorku tokom US opena.

Kirjos je suspendovan sredinom avgusta nakon što je otkriveno da je u junu bio pozitivan na kokain tokom turnira na Majorki. Australijanac bi mogao da se suoči sa četvorogodišnjom suspenzijom, mada se očekuje blaža kazna.

"Da budem potpuno iskren sa vama, znao sam za ovo i pre zvanične objave. Kada sam to video na društvenim mrežama, pomislio sam: 'Evo nas'. Iskreno, nekako sam to i očekivao", rekao je Cicipas.

Kirjos, koji se poslednjih godina bori sa povredama, povodom suspenzije je na društvenim mrežama napisao da se osećao "bespomoćno i usamljeno", ali je i dodao da "ništa od toga ne opravdava ono što je uradio".

To, takođe, nije bilo iznenađenje za Cicipasa.

"Znao sam da su se te stvari dešavale van teniskih terena. To ću vam reći. Neću pokušavati da prikrivam nekoga za koga znam istinu. Smatram sebe finom osobom prema svima, ali za takva ponašanja sam lično slušao na turu i čuo sam druge ljude u istom okruženju kako mi govore takve stvari", rekao je Grk, koji će u drugom kolu grend slema u Njujorku igrati protiv Lojda Harisa iz Južne Afrike.

Australijanac je 22. juna imao pozitivan rezultat zbog čega mu je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izrekla privremenu suspenziju. Informacije o celom slučaju su do javnosti stigle 19. avgusta.

Australijanac se u međuvremenu oglasio i potvrdio ono što je pronađeno u njegovom uzorku.

Nekadašnji finalista Vimbldona nije pokušao da sakrije ozbiljnost situacije. Obratio se javnosti i preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo.

"Napravio sam ogromnu grešku i preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Žao mi je zbog svojih navijača, porodice, sponzora i svih mladih ljudi koji se ugledaju na mene", poručio je Kirjos.

1/6 Vidi galeriju Nik Kirjos na Indijan Velsu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Istovremeno je otkrio da je iza njega veoma težak period. Brojne povrede ozbiljno su mu ugrozile karijeru, a Kirjos je ranije govorio o fizičkim i mentalnim problemima sa kojima se suočavao dok je pokušavao da se vrati na teren.

Prema njegovim rečima, upravo ga je sve ono kroz šta je prolazio dovelo do perioda u kojem se osećao bespomoćno i usamljeno.

Ipak, jasno je stavio do znanja da ne želi da se iza toga krije.

Karijera već bila na ozbiljnom iskušenju

Ovaj skandal dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Kirjosa.

Australijanac se poslednjih godina mučio sa povredama i imao je veoma malo kontinuiteta na terenu. Nekada jedan od najatraktivnijih i najkontroverznijih tenisera sveta pokušavao je da pronađe put nazad ka vrhu, ali ga je telo često zaustavljalo.

Sada je pred njim novi, možda i najteži izazov.

Kirjos je najavio da će se povući iz javnosti na određeno vreme i posvetiti sebi i porodici.

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