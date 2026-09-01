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Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u drugo kolo US Opena, pošto je danas u prvom kolu pobedio Japanca Rinkija Hidžikatu 7:5, 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao tri sata i 19 minuta. Ože-Alijasim je četvrti teniser sveta, dok se Hidžikata nalazi na 85. mestu ATP liste.

1/13 Vidi galeriju Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kanadski teniser će u drugom kolu turnira u Njujorku igrati protiv Rusa Karena Hačanova, koji je nadigrao Argentinca Romana Andresa Baručagu 6:3, 6:0, 6:1.

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u drugo kolo US opena, pošto je danas na startu turnira savladao Holanđanina Talona Grikspora 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

Šelton će u drugom kolu igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača, koji je bio bolji od Damira Džumhura iz BiH 6:4, 4:6, 6:1, 6:1.

Plasman u drugo kolo US opena izborili su i Amerikanci Frensis Tijafo i Lerner Tijen, Čeh Jakub Menšik, Australijanac Aleksandar Popirin, Francuz Kventan Alis, Čileanac Alehandro Tabilo, Italijan Lučano Darderi, Japanac Rei Sakamoto, Belgijanac Aleksandar Bloks i Argentinac Marko Trungeliti.

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