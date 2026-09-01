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Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u drugo kolo US Opena, pošto je danas u Njujorku u prvo kolu pobedila Kineskinju Ksiju Vang 6:2, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Švjontek je osma teniserka sveta, dok se Vang nalazi na 80. mestu WTA liste.

1/5 Vidi galeriju Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Poljska teniserka će u drugom kolu igrati protiv Argentinke Nadije Podoroske, koja je bila bolja od Simone Valtert iz Švajcarske 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u drugo kolo US opena, pošto je na startu turnira u Njujorku savladala Ruskinju Anastasiju Zaharovu 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Osaka će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Katerine Sinijakove, koja je bila bolja od Italijanke Elizabete Kočareto 6:3, 6:2.

Plasman u drugo kolo US opena izborile su i Amerikanke Amanda Anisimova, Tejlor Taunzend, En Li, Sloun Stivens i Kejti Mekneli, Australijanka Maja Džoint, Rumunka Sorana Kirstea, Čehinja Linda Noskova, Francuskinja Dijana Pari i Ruskinje Ana Kalinskaja i Dijana Šnajder.

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