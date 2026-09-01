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Italijanski teniser Mateo Beretini šokirao je svetsku javnost!

Naime, on je govorio o jezivim pretnjama koje je izneo u javnost:

1/7 Vidi galeriju Melisa Sata i Mateo Beretini Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Igrači, a među njima i ja, već su govorili o porukama koje dobijamo. Bilo je trenutaka kada se zaista nisam osećao prijatno na terenu, kada ljudi prekidaju meč i rade stvari koje, po mom mišljenju, nemaju nikakve veze sa tenisom", rekao je Beretini.

Italijan nema ništa protiv klađenja ukoliko je ono kontrolisano i ne preraste u zavisnost, ali smatra da organizatori i institucije moraju mnogo više da urade kako bi zaštitili tenisere.

"Moramo nešto da uradimo. Ako je sve urađeno kako treba i pod kontrolom, ako klađenje ne vodi ka zavisnosti, onda može čak da bude i zabavno. Ja se lično nikada nisam kladio i mislim da neću ni početi. Ne volim kazina, ne volim takve stvari."

Potom je otkrio koliko daleko pojedinci mogu da odu.

"Moramo da zaštitimo igrače i učinimo sve što možemo kako bismo napravili bezbedno okruženje za sve. Dobijao sam poruke poput: 'Mateo je toliko loš da ćemo ti, ako mu ne kažeš da izgubi, ubiti porodicu', ili da će nam uraditi ovo ili ono. Pretili su nam."

Beretini smatra da je situacija posebno zabrinjavajuća kada su mete takvih poruka veoma mladi igrači i igračice.

"Mi imamo 30 godina, odrasli smo ljudi. Ali kada pomislim na devojke i mlađe igrače koji dobijaju ovakve poruke, to može da bude zastrašujuće. Mi smo teniseri i važno je da budemo zaštićeni", zaključio je Beretini.

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