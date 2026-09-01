Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Italijanski teniser Flavio Koboli uz mnogo muke se plasirao u drugo kolo US opena.

Aktuelni vicešampion Rolan Garosa je nadoknadi 0-2 u setovima i savladao Fransiska Komesanu – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4.

1/9 Vidi galeriju Flavio Koboli Foto: Printskrin/Instagram

Šestom igraču planete bilo je potrebno više od četiri sata da "okrene" 119. na ATP listi.

Koboli je u sasvim solidnoj formi, ima polufinale Sinsinatija i u ovom susretu je bio apsolutni favorit.

To nije smetalo Argentincu da ga "počisti" u prva dva seta i najavi iznenađenje.

Iako je u setovima bio blizu trijumfa, realno nije bio baš toliko, pošto je Koboli lako izjednačio na 2-2.

Doduše, u odlučujućem periodu, Komesana je prvi napravio brejk, ali je kasnije dvaput ispustio servis i ispao sa turnira.

Kobolija sada čeka bolji iz duela kvalifikanata Basaveredija i Skulkejta.

U međuvremenu, AmerikanacTejlor Fric je sa 6:3, 6:2, 6:4 nadigrao zemljaka Darvina Blanša.

BONUS VIDEO: