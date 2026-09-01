DRUGA TENISERKA SVETA USPEŠNA: Ribakina i Andrejeva u drugom kolu Ju Es opena
Druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u prvom kolu, u Njujorku pobedila 585. igračicu sveta Amerikanku Teu Frodin posle dva seta, 6:3, 6:2.
Meč je trajao sat i 15 minuta.
Ribakina je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok Frodin nije osvojila nijedan brejk.
Ribakina će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela između 75. teniserke sveta Čehinje Darje Vidmanove i 105. igračice sveta Džesike Bousas Maneiro iz Španije.
Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 36. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:2, 6:2.
Meč je trajao sat i devet minuta.
Andrejeva je četiri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok Tjen nije osvojila nijedan brejk.
Andrejeva će u drugom kolu igrati protiv 98. teniserke sveta Nemice Eve Lis.
Plasman u drugo kolo su danas ostvarile i Amerikanka Medison Kiz, Grkinja Marija Sakari, Ukrajinka Julija Starodubceva i Mađarica Ana Bondar.