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Druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u prvom kolu, u Njujorku pobedila 585. igračicu sveta Amerikanku Teu Frodin posle dva seta, 6:3, 6:2.

Ju Es open 2026 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

 Meč je trajao sat i 15 minuta.

Ribakina je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok Frodin nije osvojila nijedan brejk.

Ribakina će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela između 75. teniserke sveta Čehinje Darje Vidmanove i 105. igračice sveta Džesike Bousas Maneiro iz Španije.

Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 36. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i devet minuta.

Andrejeva je četiri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok Tjen nije osvojila nijedan brejk.

Andrejeva će u drugom kolu igrati protiv 98. teniserke sveta Nemice Eve Lis.

Plasman u drugo kolo su danas ostvarile i Amerikanka Medison Kiz, Grkinja Marija Sakari, Ukrajinka Julija Starodubceva i Mađarica Ana Bondar.

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Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork Izvor: Kurir