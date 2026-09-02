Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Neverovatna priča 17-godišnje Amerikanke Tee Frodin obišla je svet!

Pre samo pet godina bila je devojčica koja je na filmskom setu imitirala jednu od najvećih teniserki svih vremena Serenu Vilijams, a sada je kao prava profesionalka istrčala na teren najvećeg teniskog turnira u svojoj zemlji!

Život ponekad zaista napiše scenario koji ni najbolji holivudski scenaristi ne bi mogli da osmisle.

Tea Frodin je sa samo 12 godina dobila priliku o kojoj bi mnogi mladi teniseri mogli samo da sanjaju. Postala je teniska dvojnica mlade Serene Vilijams u filmu "Kralj Ričard", ostvarenju koje je pratilo neverovatan put porodice Vilijams i koje je Vilu Smitu donelo Oskara za ulogu Ričarda Vilijamsa.

A samo pet godina kasnije – Tea više ne glumi!

Sada je ona teniserka koja je izašla na teren US Opena i odigrala svoj prvi meč u glavnom žrebu jednog grend slem turnira!

Od filmskog seta do najveće teniske scene

Do uloge u filmu Tea je došla zahvaljujući tenisu.

Kao devojčica osvojila je titule u singlu, dublu i mešovitom dublu na jednom kalifornijskom turniru, što je privuklo pažnju producenata filma. Pozvali su je na audiciju, a mlada teniserka ubrzo je dobila ulogu.

Narednih šest meseci nekoliko dana nedeljno provodila je na snimanju.

Njen zadatak bio je veoma neobičan - morala je da imitira pokrete Serene Vilijams!

Tea je bila veliki fan američke teniske legende, pa joj nije bilo teško da proučava njen stil igre. Međutim, pojavila se jedna potpuno neočekivana posledica.

Po završetku snimanja počela je da udara lopticu kao Serena!

Mlada Amerikanka priznala je da se toliko navikla na Serenine pokrete da je posle filma morala da radi na tome kako bi se vratila sopstvenoj tehnici, a njeni treneri nisu bili oduševljeni kada su primetili šta se dogodilo!

A onda je stigao US Open

Dok je Holivud ostao iza nje, Tea je nastavila da gradi svoju tenisku karijeru.

Veliku priliku dobila je osvajanjem USTA državnog prvenstva za teniserke do 18 godina, čime je izborila specijalnu pozivnicu za glavni žreb US Opena.

A žreb joj nije mogao doneti mnogo teži zadatak!

Sa samo 17 godina, u svom prvom meču na grend slemu i ujedno debitantskom nastupu na WTA turneji, preko puta mreže stajala joj je druga teniserka sveta Elena Ribakina.

Ribakina je slavila sa 6:3, 6:2, ali rezultat ne govori kompletnu priču o nastupu mlade Amerikanke.

Tea je protiv jedne od najboljih teniserki sveta servirala čak 11 asova!

Publika ju je snažno podržavala, a u jednom trenutku uspela je da spase čak tri meč lopte i produži borbu.

Na kraju je iskustvo i kvalitet Ribakine presudio, ali je Tea pokazala da njen nastup na najvećoj teniskoj sceni nije bio slučajan.

Serenu još nije upoznala!

A sada sledi možda i najneverovatniji deo cele priče.

Iako je šest meseci bila deo filmske ekipe koja je snimala priču o porodici Vilijams, i iako je na terenu glumila upravo Serenu, Tea Frodin svoju veliku heroinu još nije upoznala!

To bi, međutim, moglo da se promeni upravo na US Openu.

Tea je priznala da bi joj susret sa Serenom, ili makar prilika da razmeni nekoliko udaraca sa njom, predstavljao ostvarenje sna.

Da li je ovo tek početak?

Frodin sada ima još godinu dana srednje škole, nakon čega će odlučiti da li će odmah krenuti u profesionalne vode ili će prvo nastaviti obrazovanje i igrati univerzitetski tenis.

Ali jedno je već jasno.

Od devojčice koja je pred kamerama glumila tenisku legendu, Tea Frodin je stigla do trenutka kada više nikoga ne mora da imitira!

Sada ima priliku da ispiše sopstvenu priču.

A ako je suditi prema njenom putu od filmskog seta do US Opena, holivudska priča Tee Frodin možda je tek počela!