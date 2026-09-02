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Nekoliko poena delilo je drugog tenisera sveta, Aleksandra Zvereva, od eliminacije sa US opena.

Nemac je protiv Lorenca Sonega već video ambis, a da je izgubio, krenuo bi putem kojim je prethodno već otišao Novak Đoković. Ipak, Zverev je u dramatičnom finišu uspeo da se izvuče i posle gotovo pet sati borbe izbori plasman u drugo kolo!

US open je već pokazao da velika imena ne mogu unapred da računaju na siguran prolaz.

Novak Đoković je već doživeo bolan poraz, a samo nekoliko dana kasnije i Aleksander Zverev bio je na pragu istog scenarija!

Nemac je protiv Italijana Lorenca Sonega poveo sa 1:0 u setovima, ali se onda sve potpuno zakomplikovalo.

Sonego je uzvratio, osvojio drugi set, a zatim posle velike borbe u taj-brejku stigao i do prednosti od 2:1.

U tom trenutku, Zverev je bio na samo set od eliminacije!

Sonego bio dva poena od senzacije

Drama je dostigla vrhunac u četvrtom setu.

Sonego je nastavio da igra hrabro i agresivno, terao je jednog od glavnih favorita turnira na greške i u jednom trenutku stigao na samo dva poena od plasmana u drugo kolo.

Zverev je, međutim, kada je bilo najteže uspeo da pronađe izlaz.

Nemac je sačuvao servis, a zatim odmah napravio brejk i potpuno preokrenuo situaciju.

Od čoveka koji je bio na korak od pakovanja kofera, Zverev je odjednom postao teniser koji je imao otvoren put ka odlučujućem setu!

Pet sati borbe i kraj duboko u noći

A onda je usledio još jedan set.

Zverev je u petom delu igre napravio rani brejk i ovog puta nije dozvolio Sonegu da se vrati.

Posle gotovo pet sati iscrpljujuće borbe, Nemac je konačno mogao da odahne.

Aleksander Zverev - Lorenco Sonego 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4!

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Meč je završen tek duboko u noći, oko 1.55 po lokalnom vremenu u Njujorku.

Brojke, međutim, ne izgledaju nimalo ohrabrujuće za jednog od najvećih favorita turnira. Zverev je iskoristio samo pet od čak 22 prilike za brejk, dok je napravio 39 neiznuđenih grešaka.

Nemac je preživeo, ali je bio na ivici ambisa!

Umalo krenuo putem Novaka Đokovića

Da je Sonego uspeo da napravi još samo nekoliko ključnih poena u četvrtom setu, US open bi već ostao bez još jednog ogromnog imena.

Zverev bi tako krenuo putem Novaka Đokovića, čiji je rani poraz već izazvao pravi zemljotres u teniskom svetu.

Ovako, Nemac ostaje u igri, ali je njegova premijera u Njujorku bila sve samo ne ubedljiva.

U narednom kolu čeka ga Francuz Kventin Alis, dok će svi sa pažnjom pratiti da li je ova gotovo petočasovna drama ostavila trag na jednom od glavnih favorita za titulu.

Jedno je sigurno - Zverev je preživeo noć u Njujorku, ali ako nastavi da igra ovako, mogao bi veoma brzo ponovo da se nađe na ivici ponora!