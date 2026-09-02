KOKO GOF KRENULA PO TITULU! Amerikanka bez milosti na startu US opena!
Amerikanka, koja je 2023. godine pokorila Njujork i osvojila titulu, uspešno je započela novi pohod na trofej na poslednjem grend slemu u sezoni. Gof je u noći između utorka i srede savladala Turkinju Zejnap Sonmez rezultatom 6:3, 6:4.
Četvrtoj teniserki sveta bilo je potrebno sat i 23 minuta da slomi otpor 53. igračice planete i obezbedi plasman među najbolje 64 teniserke turnira.
Gof je prvi set rešila u svoju korist rezultatom 6:3, dok je u drugom bilo nešto više neizvesnosti. Ipak, Amerikanka nije dozvolila iznenađenje i rutinski je privela meč kraju za konačnih 6:4.
Njujorška publika tako je ponovo mogla da uživa u igri svoje nekadašnje šampionke, koja je još jednom pokazala da će i ove godine biti jedan od glavnih favorita za titulu.
U drugom kolu Gof će igrati protiv pobednice duela između Špankinje Paule Badose i Darije Kasatkine.
Plasman u drugo kolo izborile su i Aleksandra Ijala sa Filipina, kao i Francuskinja Leolija Žanžan.