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Četvrta teniserka sveta Koko Gof bez većih problema izborila je plasman u drugo kolo US opena!

Amerikanka, koja je 2023. godine pokorila Njujork i osvojila titulu, uspešno je započela novi pohod na trofej na poslednjem grend slemu u sezoni. Gof je u noći između utorka i srede savladala Turkinju Zejnap Sonmez rezultatom 6:3, 6:4.

Četvrtoj teniserki sveta bilo je potrebno sat i 23 minuta da slomi otpor 53. igračice planete i obezbedi plasman među najbolje 64 teniserke turnira.

Šampionka Sinsinatija - Koko Gof Foto: Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

Gof je prvi set rešila u svoju korist rezultatom 6:3, dok je u drugom bilo nešto više neizvesnosti. Ipak, Amerikanka nije dozvolila iznenađenje i rutinski je privela meč kraju za konačnih 6:4.

Njujorška publika tako je ponovo mogla da uživa u igri svoje nekadašnje šampionke, koja je još jednom pokazala da će i ove godine biti jedan od glavnih favorita za titulu.

U drugom kolu Gof će igrati protiv pobednice duela između Špankinje Paule Badose i Darije Kasatkine.

Plasman u drugo kolo izborile su i Aleksandra Ijala sa Filipina, kao i Francuskinja Leolija Žanžan.

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