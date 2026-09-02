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Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, pojavila se na US openu u neobičnoj, mrežastoj kombinaciji i izazvala pravu buru među ljubiteljima tenisa.

Arina Sabalenka definitivno je navikla da bude u centru pažnje, ali ovoga puta razlog nisu bili njeni razorni udarci!

Prva teniserka sveta pojavila se na ovogodišnjem US openu u smelom stajlingu, koji je gotovo momentalno izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Beloruskinja je tokom meča mešovitih parova, u kojem je igrala zajedno sa Novakom Đokovićem, nosila neobičnu crno-narandžastu kombinaciju. Preko narandžastog sportskog topa i šortsa obukla je crni mrežasti deo, zbog čega su mnogi njen izgled ocenili kao previše provokativan i potpuno neuobičajen za teniski teren.

Novak i Arina Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

I dok su jedni hvalili Sabalenku zbog hrabrosti i originalnosti, drugi nisu štedeli ni nju ni kompaniju koja joj je pripremila opremu.

Društvene mreže preplavili su komentari u kojima je njen stajling proglašen jednim od najgorih viđenih na teniskim terenima, dok su pojedini korisnici smatrali da je kombinacija potpuno neprimerena za ovako veliko sportsko takmičenje.

Međutim, Sabalenka nije imala nameru da ćuti!

"Koga briga šta ljudi misle?"

Kada su je novinari upitali šta misli o kritikama koje je izazvao njen izgled, prva teniserka sveta dala je odgovor koji je dodatno odjeknuo u javnosti.

„Koga briga šta ljudi misle? Ja ga obožavam“, poručila je Sabalenka.

Beloruskinja je objasnila i da njen stajling nije slučajno odabran. Ovogodišnja "Nike" kolekcija za grend slem turnire inspirisana je sportovima karakterističnim za zemlje i gradove u kojima se turniri održavaju.

Tako je njen izgled za US open inspirisan upravo košarkom i energijom Njujorka. Sabalenka je istakla da joj se dopada to što je stajling drugačiji i smeo, dodajući da je nemoguće zadovoljiti svačiji ukus.

I to nije bilo sve!

Sabalenka je kasnije promenila kombinaciju i za svoj prvi meč u singlu izašla u drugačijoj, narandžastoj verziji stajlinga. Objasnila je da promena nema veze sa kritikama, već sa činjenicom da je Nike pripremio različite kombinacije za dnevne i večernje termine.

Arina Sabalenka Foto: Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Profimedia

Uprkos modnoj drami koja je pratila njen dolazak na US open, Sabalenka nije dozvolila da je sve to poremeti na terenu.

Aktuelna šampionka nastavila je takmičenje u Njujorku, dok je njena odevna kombinacija, čini se, izazvala gotovo jednako pažnje koliko i njen tenis!

Jedno je, međutim, sigurno - Arina Sabalenka možda nije uspela da se svima dopadne svojim smelim stajlingom, ali je jasno pokazala da je mišljenje kritičara nimalo ne zanima!