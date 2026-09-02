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Iako je u čak 20 međusobnih okršaja ostao bez ijedne pobede protiv Novaka Đokovića, Gael Monfis je uspeo da ispiše istoriju i postavi podvig koji bi upravo srpski as mogao da ponovi već naredne godine.

Francuski veteran je 1. septembra proslavio 40. rođendan, a potom postao tek drugi teniser u poslednje četiri decenije koji je u petoj deceniji života stigao do pobede na ATP turu.

Pre njega, ovakav nesvakidašnji rezultat u savremenoj eri tenisa postigao je jedino legendarni Džimi Konors.

1/7 Vidi galeriju Gael Monfis Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Monfis je do istorijskog trijumfa stigao ubedljivim preokretom protiv Adolfa Danijela Valjeha sa 3:1 u setovima, 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, demonstrirajući klasu i fizičku spremnost uprkos poznoj igračkoj dobi.

- Vodio sam sa 2:1 u setovima, imao brejk prednosti, zašto da ne pokušam? Neću uspjeti da izvedem još mnogo, moram da budem iskren. Zašto da ne, jeste teže, ali ponekad to izazove više sreće i kod mene - izjavio je posle meča Monfis.