KAKVO LUDILO! IGRAČ KOJI IMA NAJGORI SKOR PROTIV ĐOKOVIĆA IKADA ISPISAO ISTORIJU TENISA! Ima 40 godina, a ono što je uradio je neverovatno!
Iako je u čak 20 međusobnih okršaja ostao bez ijedne pobede protiv Novaka Đokovića, Gael Monfis je uspeo da ispiše istoriju i postavi podvig koji bi upravo srpski as mogao da ponovi već naredne godine.
Francuski veteran je 1. septembra proslavio 40. rođendan, a potom postao tek drugi teniser u poslednje četiri decenije koji je u petoj deceniji života stigao do pobede na ATP turu.
Pre njega, ovakav nesvakidašnji rezultat u savremenoj eri tenisa postigao je jedino legendarni Džimi Konors.
Monfis je do istorijskog trijumfa stigao ubedljivim preokretom protiv Adolfa Danijela Valjeha sa 3:1 u setovima, 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, demonstrirajući klasu i fizičku spremnost uprkos poznoj igračkoj dobi.
- Vodio sam sa 2:1 u setovima, imao brejk prednosti, zašto da ne pokušam? Neću uspjeti da izvedem još mnogo, moram da budem iskren. Zašto da ne, jeste teže, ali ponekad to izazove više sreće i kod mene - izjavio je posle meča Monfis.