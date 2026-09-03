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Legendarni as svetskog tenisa Džon Mekinro ponovo je podigao prašinu!

Nekadašnji broj jedan sveta smatra da tenis mora da se menja, a prvo na njegovoj listi za odstrel našlo se pravilo koje postoji praktično u svakom meču!

Mekinro, međutim, ne želi potpunu revoluciju i ukidanje tradicionalnog formata na tri dobijena seta na najvećim turnirima.

Ipak, ima vrlo jasan predlog.

Prema njegovom mišljenju, zagrevanje tenisera na samom terenu pre početka meča trebalo bi odmah poslati u istoriju!

"Zagrevanje na terenu treba odmah ukinuti. Igrači su već zagrejani kada izađu na teren", poručio je slavni Amerikanac.

Legendarni teniser Džon Mekinro  Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Printscreen

Mekinro smatra da su promene neophodne kako bi tenis držao korak s vremenom, posebno kada je reč o televizijskoj publici.

„Promene ne moraju da budu ogromne, ali nešto mora da se razvija. Ljudima je teško da sede ispred televizora satima“, objasnio je Amerikanac.

Legendarni teniser podsetio je i koliko su mečevi nekada mogli da traju.

U vreme pre uvođenja taj-brejka, setovi su mogli da se pretvore u prave maratone, pa je tako, kako je naveo Mekinro, rezultat jednog seta mogao da bude i neverovatnih 28:26!

Njegov predlog sigurno će izazvati brojne polemike, posebno među teniserima koji upravo zagrevanje na terenu smatraju važnim delom pripreme za meč.

Zanimljivo je da se o skraćivanju teniskih mečeva poslednjih meseci sve češće govori, ali Mekinro za sada ne dira ono što mnogi smatraju svetinjom - format velikih mečeva na tri dobijena seta.

Za njega je, čini se, prvi korak mnogo jednostavniji.

Kada igrači izađu na teren, nema više čekanja. Odmah servis i neka spektakl počne!

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