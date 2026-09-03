"OVO PRAVILO TREBA ODMAH UKINUTI!" Legenda tenisa digla buru: Traži promene koje bi mogle da UZDRMAJU TENIS!
Legendarni as svetskog tenisa Džon Mekinro ponovo je podigao prašinu!
Nekadašnji broj jedan sveta smatra da tenis mora da se menja, a prvo na njegovoj listi za odstrel našlo se pravilo koje postoji praktično u svakom meču!
Mekinro, međutim, ne želi potpunu revoluciju i ukidanje tradicionalnog formata na tri dobijena seta na najvećim turnirima.
Ipak, ima vrlo jasan predlog.
Prema njegovom mišljenju, zagrevanje tenisera na samom terenu pre početka meča trebalo bi odmah poslati u istoriju!
"Zagrevanje na terenu treba odmah ukinuti. Igrači su već zagrejani kada izađu na teren", poručio je slavni Amerikanac.
Mekinro smatra da su promene neophodne kako bi tenis držao korak s vremenom, posebno kada je reč o televizijskoj publici.
„Promene ne moraju da budu ogromne, ali nešto mora da se razvija. Ljudima je teško da sede ispred televizora satima“, objasnio je Amerikanac.
Legendarni teniser podsetio je i koliko su mečevi nekada mogli da traju.
U vreme pre uvođenja taj-brejka, setovi su mogli da se pretvore u prave maratone, pa je tako, kako je naveo Mekinro, rezultat jednog seta mogao da bude i neverovatnih 28:26!
Njegov predlog sigurno će izazvati brojne polemike, posebno među teniserima koji upravo zagrevanje na terenu smatraju važnim delom pripreme za meč.
Zanimljivo je da se o skraćivanju teniskih mečeva poslednjih meseci sve češće govori, ali Mekinro za sada ne dira ono što mnogi smatraju svetinjom - format velikih mečeva na tri dobijena seta.
Za njega je, čini se, prvi korak mnogo jednostavniji.
Kada igrači izađu na teren, nema više čekanja. Odmah servis i neka spektakl počne!