DA LI ZNATE KO JE NA SLICI? Danas je "težak" nekoliko miliona, kao izbeglica je otišao iz Republike Srpske, pa postao TREĆI NA SVETU! FOTO
Bivši broj tri svetskog tenisa je imao burnu prošlost koja je uslovljena ratnim dešavanjima u Jugoslaviji devedesetih godina.
Ipak, iza njega je specifičan životni put. O tome svedoči i fotografija iz detinjstva koju je objavio na svom Instagram profilu.
Ovo je njegova biografija:
Najveći uspeh u karijeri je ostvario osvajanjem turnira Masters serije 1000 u američkom Indijan Velsu gde je 21. marta 2010. godine u finalu pobedio Endija Rodika u dva seta.
Ivan Ljubičić je bio pobednik Dejvis kupa 2005. godine sa hrvatskom reprezentacijom. Takođe je osvojio 10 ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Godine 2004, na Olimpijskim igrama u Atini, osvojio je bronzanu medalju u parovima sa Mariom Ančićem.
Ivan je, na samom početku karijere, nakon osvojenog prvenstva Jugoslavije, sa samo 12 godina napustio svoj rodni grad Banja Luku i tada nije uopšte razmišljao o karijeri. Kada su se stacionirali u Rijeci stigla mu je ponuda iz Italije i tada je rešio da se profesionalno bavi ovim sportom.
- Otišao sam u Torino i tamo proveo tri godine. U početku nije bilo lako, hteo sam se vratiti kući... Ali, malo-pomalo, privikao sam se, naučio jezik, dobro sam se osećao i počeli su stizati i rezultati - rekao je jednom Ivan Ljubičić.
Povukao se 5. aprila 2012. godine.
Kurir sport / Espreso