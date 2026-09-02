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Bivši broj tri svetskog tenisa je imao burnu prošlost koja je uslovljena ratnim dešavanjima u Jugoslaviji devedesetih godina.

Ipak, iza njega je specifičan životni put. O tome svedoči i fotografija iz detinjstva koju je objavio na svom Instagram profilu.

Ovo je njegova biografija:

Najveći uspeh u karijeri je ostvario osvajanjem turnira Masters serije 1000 u američkom Indijan Velsu gde je 21. marta 2010. godine u finalu pobedio Endija Rodika u dva seta.

Ivan Ljubičić je bio pobednik Dejvis kupa 2005. godine sa hrvatskom reprezentacijom. Takođe je osvojio 10 ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji. Godine 2004, na Olimpijskim igrama u Atini, osvojio je bronzanu medalju u parovima sa Mariom Ančićem.

Ivan je, na samom početku karijere, nakon osvojenog prvenstva Jugoslavije, sa samo 12 godina napustio svoj rodni grad Banja Luku i tada nije uopšte razmišljao o karijeri. Kada su se stacionirali u Rijeci stigla mu je ponuda iz Italije i tada je rešio da se profesionalno bavi ovim sportom.

- Otišao sam u Torino i tamo proveo tri godine. U početku nije bilo lako, hteo sam se vratiti kući... Ali, malo-pomalo, privikao sam se, naučio jezik, dobro sam se osećao i počeli su stizati i rezultati - rekao je jednom Ivan Ljubičić.

Povukao se 5. aprila 2012. godine.

Kurir sport / Espreso