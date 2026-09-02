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Pobedom nad nadirućim Belgijancem Kolinjonom u pet setova posle skoro 4 sata igre domaći igrač Sebastijen Gorzni dodatno je skrenuo pažnju teniske javnosti na sebe – između ostalog i zbog toga što će danas kasnije izaći na megdan osvajaču US Opena 2021. i ponovo Top 10 igraču ATP liste Danilu Medvedevu. Osvajač juniorskog Vimbldona te iste godine u dublu sa danas mnogo poznatijim zemljakom Aleksom Mikelsenom - koji će protiv popularnog “Medveda” tek drugi put izaći na neki od terena Flašing Medousa, ovaj 22-godišnjak je (kao 731. igrač na svetu) došao na US Open kroz posebni kvalifikacioni turnir koji za trofejne koledž-igrače organizuje Američka teniska asocijacija USTA. Dok Seb slavi seriju ovih izuzetnih uspeha, svet saznaje za dramatičnu priču iz njegovog života kroz koju je lako moglo da se desi da mu i karijera i život budu okončani već u petnaestoj godini!

Naime, na Nacionalnom prvenstvu SAD za dečake do 16 godina u Mičigenu, u toku noći se iznenada teško razboleo. Hitno je prebačen u bolnicu, gde su ga lekari stavili u indukovanu komu koja je trajala 4 dana, bez bilo kakvih prognoza.

„Lekari ni u jednom trenutku nisu bili sasvim sigurni šta mi se desilo, ali je pretpostavka bila da je u pitanju ubod komarca koji je doveo do neke vrste infekcije mozga – meningitisa, encefalitisa“, prenosi Gorzni kolegama iz ATP-ja. “To je dovelo do moždanog napada, ali se mojo tac srećom probudio u 2 sata ujutru, pozvao hitnu pomoć i prevezen sam u bolnicu. Tamo su mojima rekli da imam pet posto šanse da preživim. Namerevali su da izvade cevi i vide da li ću moći sam da dišem ili ne. Srećom, potpuno sam se oporavio”, opisuje te dramatične momente on.

„Za mene je sve to bilo kao dug san - samo sam zaspao, a onda sam se probudio i ničega se nisam sećao. Tek posle sam saznao koliko je moja porodica bila traumatizovana gledajući me u tom stanju, ne znajući hoću li se probuditi. To vas definitivno čini zahvalnim i uči vas da cenite sve oko sebe, svakoga ko vas podržava, da nijedan trenutak ne uzimam zdravo za gotovo”, ističe koledž-šampion, koji je protiv skoro 700 mesta bolje plasiranog Belgijanca spasio pet meč-lopti za konačnu pobedu 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(9).

„Mislim da je način na koji je ATP počeo da pomaže teniserima sa koledža sjajan“, dodaje Gorzni. „Mislim da je prednost koju dobijamo kroz ove programe ATP-ja opravdan jer kvalitet u vrhu koledž tenisa definitivno postoji - i što nam je omogućeno da možemo da igramo na Čelendžerima daje vam iskustvo da testirate svoj nivo igre”, hvali nove podsticajne programe za brže uvođenje koledž-tenisera u profesionalne vode on.

S obzirom na ovakvu životnu priču – bilo koji rezultat u meču protiv Medvedeva je za Gorznog velika pobeda.

“Nisam previše razmišljao o meču protiv Medvedeva, ali sam uspeo da treniram sa Benom Šeltonom pre neki dan na Ešu – i to je bilo sjajno iskustvo, kao što će i moj naredni nastup ovde biti!”

Da smo živi i zdravi, i drago nam je da je iz ove grozne i zastrašujuće priče kao veliki pobednik izašao – Gorzni!